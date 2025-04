Huma-Eleven in Wien 11 verzeichnete 156 Mio. Euro Umsatz

Huma Eleven - das Shopping-Center in Wien Simmering mit 90 Shops konnte im Jahr 2024 seinen Umsatz um fünf Prozent auf 156 Millionen Euro steigern. Die Besucherfrequenz blieb mit rund 3,6 Millionen Menschen auf einem erfreulich stabilen Niveau.

Sabine Dreschkay, Huma Eleven Center-Managerin © Robert Fritz ×

Huma Eleven zählt zu den drei SES-Standorten mit dem stärksten Wachstum. „Unsere kontinuierlichen Investitionen in hochwertige Markenerlebnisse, Events und nachhaltige Maßnahmen zahlen sich aus. Das Einkaufscenter ist eine Shopping-Destination, die Menschen aus Wien und Umgebung begeistert“, erklärt Sabine Dreschkay, Center-Managerin des Huma Eleven.

Neue Shops bereichern das Angebot

Das Jahr 2024 brachte drei Shop-Neuzugänge: Zu Jahresbeginn eröffnete MTEL mit Telekommunikationslösungen für das In- und Ausland. Im Herbst folgten die neuen Shops von IQOS und KiK.Zudem wurde 2024 bereits der Grundstein für die Eröffnungen im 1. Quartal 2025 gelegt: Im März feierte "Markenschnäppchen by Gössinger” Eröffnung im Huma Eleven. Der österreichische Familienbetrieb bietet Markenschuhe zu stark reduzierten Preisen. Nur wenige Tage später folgte mit dem Shop Uourose seine Österreich-Premiere im Shopping-Center. Das Asia-Lifestyle-Konzept bietet ein bunt-verspieltes Sortiment an Accessoires, Beauty-Produkten, Elektronik-Gadgets und vielem mehr – inspiriert von aktuellen Trends und viralen Hypes. Im Dienstleistungsbereich wird in Kürze mit Nami Nails ein vielfacher Kundenwunsch erfüllt. Neben Maniküre und Pediküre wird der Shop auch Massagen und Beauty Treatments anbieten.

Publikumsmangnet im Huma-Eleven: die Drachenausstellung. © Robert Fritz ×

Event-Highlights 2024: Einzigartige Erlebnisse für die ganze Familie

Das Jahr 2024 war geprägt von abwechslungsreichen Events, die das Huma Eleven als Treffpunkt der Region weiter festigten: Highlights waren zum Beispiel eine große Ausstellung mit riesigen, beweglichen Drachen-Exponaten und VR-Erlebnis, sowie der Start der renommierten Oldtimer-Rallye “Vienna Classic Days” mit über 200 Oldtimern. Als Partner lokaler Vereine und Institutionen bot das Center zudem Künstler:innen aus Simmering eine Plattform, um ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren. „Unser Ziel ist es, einzigartige Erlebnisse und auch ganz besondere Überraschungsmomente zu kreieren, die unseren Besucher:innen positiv in Erinnerung bleiben”, betont Center-Managerin Dreschkay.

Nachhaltigkeit: TÜV-Zertifizierung und Energieeffizienz-Auszeichnung

Das Huma Eleven setzt weiterhin konsequent auf nachhaltige Maßnahmen. Ende 2024 wurde das Center für sein umfassendes Umwelt-Managementsystem mit der ISO 14001-Zertifizierung durch den TÜV AUSTRIA ausgezeichnet. Zudem erhielt das Center im Rahmen der CO2-Countdown-Initiative der Facility Management Austria (FMA) eine Auszeichnung für nachhaltige Energieeffizienz.

SES Shopping-Center in WienIn Wien betreibt SES Spar European Shopping Centers neben dem Huma Eleven in Simmering auch das Traditionskaufhaus Gerngross in der Mariahilfer Straße, das Einkaufsquartier Q19 in Döbling sowie Österreichs erste gemanagte Einkaufsstraße in der Seestadt aspern.