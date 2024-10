Diese Geld-Hilfen für das Heizen gibt es hierzulande

Vielzahl von Zuschüssen in Bundesländern. Größerer Bonus für Heizkosten für Menschen mit geringem Einkommen. Wien erhöht Gemeindebau-Mieten nicht.

Seit diesem Herbst gibt es in Österreich neue Geldhilfen für Haushalte mit niedrigen Einkommen, um die Belastungen durch steigende Heizkosten abzufedern. Je nach Bundesland sind einmalige Zahlungen von 110 bis 350 Euro möglich.

In Niederösterreich und Kärnten können Haushalte Heizkostenzuschüsse bis zu 150 Euro bzw. sogar bis zu 180 Euro beantragen, während in Oberösterreich 200 Euro und in Vorarlberg 330 Euro verfügbar sind. Im Burgenland gilt bis Ende 2024 ein Wärmepreisdeckel von bis zu 2.000 Euro pro Haushalt.

Bonus in Wien

In Wien kann derzeit der bundesweite Handwerkerbonus (bis zu 2000 Euro) abgerufen werden. Haushalte mit geringem Einkommen erhalten Heizkostenzuschuss.

Die Wiener Energiekostenpauschale gibt es für Beziehende der Mindestsicherung, einer Ausgleichs- oder Ergänzungszulage, einer Arbeitslosenleistung oder Wohnbeihilfe.

Das sind 200 Euro bzw. 300 Euro für Alleinerziehende.

Gemeindebau-Mieten für 2024 und 2025 eingefroren

Bis 2026 erhöht Wiener Wohnen die Mieten im Gemeindebau nicht. Auch die Hauptmietzinse der Richtwert- und Kategoriemieten in den nächsten 2 Jahren werden nicht angehoben.