Nvidia-Aktien-Boom und die Top-Alternativen

Die Computerchip-Firma Nvidia zählt zu den wertvollsten Unternehmen der Welt und ist weiter auf Wachstumskurs. Welche KI-Aktien noch besser performen könnten.

Nvidia stellte gerade erst vier neue Modelle der RTX-5000-Serie mit Blackwell-Architektur vor: Die RTX 5090 mit 32 GB GDDR7-Speicher kostet mit stolzen 2.329 Euro soviel wie ein Gebrauchtwagen.

Sie rechnet teils mehr als doppelt so schnell wie ihr Vorgänger RTX 4090. Für alle, denen 120 Bilder pro Sekunde in 4K zu wenig sind und die mindestens 240 sehen wollen, ist es der perfekte Chip, so das Unternehmen.

Nvidia kann sich vor Aufträgen kaum retten

Der wachsende Bedarf an Spezialprozessoren für künstliche Intelligenz (KI) pusht Nvidias Aktienkurs in lichte Höhen. Selbstfahrende Autos, mehr ChatGPT-Anwendungen und humanoide Roboter sollen die Nachfrage noch vervielfachen, sagen Experten vorher.

Das bietet auch Chancen für andere Unternehmen, die mit KI zu tun haben.

Chiphersteller aus Taiwan profitiert groß

TSMC erneut ein überraschend starkes Wachstum beschert. Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger mit Sitz in Taiwan gab am Freitag für Dezember ein Umsatzplus von rund 58 Prozent auf umgerechnet 8,2 Mrd. Euro bekannt.

TSMC produziert Chips für Firmen wie den iPhone-Anbieter Apple oder den weltgrößten Entwickler von KI-Prozessoren Nvidia. Letzterer kann sich vor Aufträgen kaum retten, da Programme wie ChatGPT viel Rechenpower benötigen.

Am Wochenende hatte der ebenfalls aus Taiwan stammende Konzern Foxconn einen Rekordquartalsumsatz bekanntgegeben. Das Unternehmen fertigt unter anderem KI-Server für Nvidia.

Boom im Bereich Künstliche Intelligenz

Der Aufstieg der Nvidia-Aktie ist eng mit dem Boom im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) verknüpft, da das Unternehmen eben gerade die GPUs (Graphics Processing Units) entwickelt, die als Rückgrat für KI-Anwendungen dienen. Besonders nach dem Erfolg von KI-Modellen wie Claude und ChatGPT ist die Aktie aufgrund der Nachfrage nach leistungsstarken Rechenzentren massiv im Wert gestiegen.

Andere KI-Aktien im Überblick:

Alphabet (Google)

Google investiert stark in KI mit Projekten wie DeepMind und TensorFlow.

Bard, der KI-gestützte Chatbot von Google, ist eine direkte Konkurrenz zu ChatGPT.



Microsoft

Durch die Partnerschaft mit OpenAI (dem Unternehmen hinter ChatGPT) ist Microsoft führend im KI-Bereich.

KI wird in Tools wie Azure, Office 365 und Teams integriert.



Meta (Facebook, Instagram und Co.)

Arbeitet an KI für soziale Netzwerke, das Metaverse und generative Modelle wie Llama.



AMD

Nvidia-Konkurrent, der GPUs entwickelt, die für KI-Anwendungen relevant sind.



Palantir

Fokus auf KI-gestützte Datenanalyse und Plattformen für Unternehmen und Regierungen.

Tesla

Entwickelt KI für autonomes Fahren und könnte mit dem Dojo-Supercomputer neue Maßstäbe setzen.

Adobe

Integration generativer KI in Produkte wie Photoshop und Premiere Pro.

All diese vorgestellten Aktien können eine alternative Anlage sein, falls einem Nvidia schon zu hoch bewertet ist oder man im KI-Sektro diversifizieren, also sein Geld breiter streuen, möchte.