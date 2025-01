Real-Star verletzt: Alaba vor Traum-Comeback im Clasico

Das langersehnte Comeback von David Alaba für Real Madrid wurde am Donnerstag beim 3:0-Sieg gegen Mallorca vertagt – doch nun könnte es ausgerechnet am Sonntag (20 Uhr, live auf DAZN) im Supercopa-Finale gegen Erzrivale Barcelona endlich soweit sein.

Beim 3:0-Kantersieg von Real Madrid gegen Mallorca im Halbfinale des spanischen Superpokals war nicht nur der klare Triumph der Königlichen ein Thema – der Blick der Fans richtete sich auch auf die Ersatzbank. Denn 389 Tage nach seinem Kreuzbandriss feierte David Alaba sein Comeback auf der Bank! Zwar kam der ÖFB-Kapitän noch nicht zum Einsatz, doch die Hoffnung lebt weiter: Vielleicht schon morgen (20 Uhr/live auf DAZN) im ultimativen Clasico-Showdown gegen den FC Barcelona. Die Katalanen besiegten zuvor Athletic Bilbao mit 2:0.

Tchouameni-Schock spielt Alaba in die Karten

So abwegig scheint dieser Gedanke jedenfalls nicht. Denn neben Antonio Rüdiger ist Alaba der einzige Innenverteidiger im Kader. Seinen Posten übernahm am Donnerstag Aurélien Tchouaméni. Doch nach einem heftigen Kopfstoß musste der Franzose vorsorglich ausgewechselt werden. Ein Einsatz gegen Barcelona ist daher noch fraglich. Real-Trainer Ancelotti hatte zwar bereits angekündigt, dass Alaba frühestens im Heimspiel gegen Las Palmas (19.Jänner) oder im Champions-League-Duell gegen Salzburg (22.Jänner) wieder zur Verfügung stehen wird. Doch wenn er bereits im Kader ist, warum sollte er nicht gleich zum möglichen zweiten Titel der Saison beitragen?

Real kann mit Barcelona gleichziehen

Zum dritten Mal in Folge stehen sich die beiden Erzrivalen im Supercopa-Finale gegenüber. Barcelona führt mit 14 Titeln noch den Rekord, doch bei einer Titelverteidigung würde Real mit der Elf von Hansi Flick gleichziehen. „In letzter Zeit war der Clásico unberechenbar. Im letzten Jahr gewannen wir einfach mit 4:1 oder davor in der Copa del Rey mit 4:0 in Barcelona. Zweimal schlugen sie uns im Bernabéu mit 4:0. Es ist schwer das nächste Spiel vorauszusagen. Ich hoffe nur, dass wir besser sein werden als Barcelona. Es wird unterhaltsam sein. Es ist viel Qualität auf dem Platz“, betonte Ancelotti.