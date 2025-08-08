Post AG im 1. Halbjahr mit Umsatz- und Ergebnisrückgang

Minus für die Post. Chef Oblin: "Haben uns im schwierigen Marktumfeld solide entwickelt."

Die Österreichische Post musste im 1. Halbjahr 2025 - nach einem starken Vorjahr - Federn lassen. Das Betriebsergebnis (EBIT) gab um 11 Prozent auf 94 Mio. Euro nach. Der Umsatz lag mit 1,488 Mrd. Euro um 1,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Ein deutliches Plus gab es beim operativer Free Cashflow mit 160,9 Mio Euro, ein Zuwachs von 9,3 Prozent. Zum Ausblick für das Gesamtjahr hieß es, es werde ein Umsatz am Niveau des Vorjahres angepeilt und ein EBIT von 200 Mio. Euro.

Die Infografik zeigt die wichtigsten Finanzkennzahlen der Österreichischen Post für das erste Halbjahr 2025 im Vergleich zu 2024. Der Umsatz sinkt um 1,1 % auf 1.488,1 Millionen Euro. Der Bereich Paket/Logistik wächst um 1,5 %, während Briefe/Werbepost um 5,9 % zurückgehen. Der Gewinn fällt um 12,8 % auf 68,4 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie sinkt um 11,3 % auf 0,99 Euro. Das Liniendiagramm zeigt den Aktienkurs, der am 7. August 2025 bei 30,75 Euro liegt. Quelle: Österreichische Post.

Die teilstaatliche, börsennotierte Post AG verwies am Freitag in einer Aussendung darauf, dass der Umsatz im Vorjahr noch durch Wahlen und Währungseffekte in der Türkei positiv beeinflusst war. So liegt der Umsatzerlös heuer immerhin um 15,8 Prozent über dem Wert von 2023. Im Bereich Paket und Logistik habe das Plus im Zwei-Jahres-Vergleich sogar 30 Prozent betragen. "Im schwierigen Marktumfeld hat sich die Österreichische Post solide entwickelt, besonders freut mich der erstmals positive Ergebnisbeitrag unserer bank99", kommentierte Post-Generaldirektor Walter Oblin die Halbjahres-Zahlen.

Umsatzplus in Österreich

Das zurückhaltende Investitionsklima und damit einhergehend geringere Werbeausgaben der Unternehmen hätten die Post jedoch zu spüren bekommen. In Österreich und der Türkei hätten sich die Umsätze trotzdem positiv entwickelt, in Südost- und Osteuropa gab es einen Rückgang.

Auf das Gesamtjahr blickend meinte Oblin: "Im herausfordernden Umfeld werden zusätzliche vertriebs- und kostenseitige Schritte gesetzt, um unsere Stabilität auch 2025 zu erhalten." Basierend auf dem durchschnittlichen Investitionsbedarf der vergangenen Jahre werden die erforderlichen Investitionen (CAPEX) für das Jahr 2025 voraussichtlich zwischen 150 und 160 Mio. Euro liegen.