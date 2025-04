Teuerung: Inflation bei 2,9 Prozent

Laut einer Schnellschätzung lag die Inflation im März bei 2,9 Prozent.

Wien. Die Inflationsrate in Österreich ist im März um 2,9 Prozent zum Vorjahresmonat angestiegen, nach einer Teuerung von jeweils 3,2 Prozent in den beiden Vormonaten Jänner und Februar, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Größter Preistreiber waren erneut Dienstleistungen, die Preise hierfür legten im Jahresvergleich um 4,2 Prozent zu. Auch Nahrungsmittel, Tabak, Alkohol wurden teurer.

Energie verteuerte sich unterdurchschnittlich um 2,2 Prozent zum Vorjahresmonat. "Hier haben die niedrigeren Treibstoffpreise die gestiegenen Strompreise teilweise kompensiert", sagte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas laut Aussendung.

