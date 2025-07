Inflation steigt auf 3,3 Prozent

Die Inflation ist im Juni laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3,3 Prozent gestiegen.

Das ist der höchste Wert seit Mai 2024, schreibt die Statistik am Dienstag in einer Aussendung. Im Mai lag die Teuerungsrate bei 3 Prozent. Preistreiber seien vor allem die Bereiche Energie und Lebensmittel, aber auch Dienstleistungen gewesen. Die Kerninflation - also die Inflation für Industriegüter und Dienstleistungen - lag im Juni bei 3,1 Prozent.

Das Liniendiagramm zeigt die Inflation in Österreich von Dezember 2023 bis Juni 2025. Die Inflationsrate sinkt zunächst deutlich von etwa 6 % auf unter 2 % und steigt danach wieder leicht an. Im Juni 2025 liegt sie bei 3,3 %. Quelle: Statistik Austria.

Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) liegt laut Schnellschätzung der Statistik Austria bei 3,2 Prozent.