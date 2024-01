WEF-Gipfel in Davos startet mit Klima-Klebern & Kurz

Das World Economic Forum (WEF), ein Treffen mächtiger Politiker und Unternehmer in der Schweiz, hat heute begonnen.

Davos. 2800 Führungspersonen tauschen sich seit Montag beim wichtigsten Wirtschaftstreffen im Schweizer Bergdorf Davos aus. Der Luftraum über ihnen ist gesperrt, die Sicherheitsvorkehrungen rund um das World Economic Forum (WEF) enorm.

Dennoch gab vor dem ersten Tag einen 18 Kilometer langen Stau vor Davos: Rund 300 Klimakleber haben bei eisiger Kälte die Straße blockiert.

Macron und ChatGPT-Chef vor Ort

Am Dienstag wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprechen. Vor Ort sind die Ministerpräsidenten Chinas und Katars, der französische Präsident Macron, ChatGPT-Gründer Sam Altman. Aus Österreich sind die Minister Alexander Schallenberg, Martin Kocher und Karoline Edtstadler sowie Ex-Kanzler Sebastian Kurz dabei.

Dichtes Programm von Ministerin Edtstadler

Karoline Edtstadler wird von Mittwochnachmittag bis Freitag früh in Davos sein. Aus ihrem Büro erfährt oe24: "Die Bundesministerin Karoline Edtstadler wird sich in Davos vor allem mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit Politikerinnen und Politikern sowie mit Vertretern aus Wirtschaft, Industrie und Techkonzernen über die Chancen und Herausforderungen durch die rapiden Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz austauschen. Dieses auch insbesondere aufgrund ihrer Rolle als Mitglied des globalen Leadership Panels für Internetfragen von UNO Generalsekretär Antonio Guterres."



Darüber hinaus diskutiert Bundesministerin Edtstadler am Donnerstagnachmittag als Panel-Teilnehmerin zum Thema „Middle Powers in a Multipolar World“, u.a. mit den Außenministern von Saudi Arabien und Äthiopien.

Am Mittwoch ist auch ein bilateraler Austausch mit der indischen Frauenministerin Smriti Zubin Irani geplant.