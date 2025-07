Jägermeister füllt weltweit erste CO₂-reduzierte Grünglasflaschen ab

Jägermeister und Ardagh Glass Packaging bringen weltweit erste CO₂-reduzierte Grünglasflaschen auf den Markt – produziert im innovativen NextGen Furnace. Ein Meilenstein für Nachhaltigkeit in der Getränkeindustrie.

Die ikonischen grünen Flaschen werden künftig im innovativen NextGen-Hybridofen produziert – mit einer prognostizierten CO₂-Einsparung von bis zu 64 Prozent pro Flasche.

Carsten Doliwa, Vice President Procurement bei Mast-Jägermeister SE. © Mast-Jägermeister SE

Revolution in der Flaschenproduktion

Mast-Jägermeister SE und Ardagh Glass Packaging Europe intensivieren ihre über 20-jährige Partnerschaft mit einem wegweisenden Schritt: Gemeinsam bringen sie die ersten Spirituosenflaschen aus grünem Glas auf den Markt, die im sogenannten NextGen Furnace – einem hybriden Schmelzofen – hergestellt werden. „Mit Jägermeister als exklusiven Partner setzen wir auf Innovation und skalieren diese konsequent“, erklärt Joris Goossens, R&D Projekt Manager bei AGP-Europe. „In Zusammenarbeit mit Jägermeister starten wir unsere erste Produktionskampagne für grünes Glas im NextGen-Ofen. Wir wollen die Grenzen erweitern und unsere Erfahrungen aus der Produktion von Braunglas weiterentwickeln, um erstmals kohlenstoffarme Grünglasflaschen für den Spirituosenbereich zu liefern.“

Nachhaltige Technologie bei der Flaschenerzeugung © Mast Jaegermeister SE

Nachhaltigkeit mit Zahlen: 14 Millionen Flaschen und 64 % weniger CO₂-Ausstoß

Ein Meilenstein der Partnerschaft ist die Unterzeichnung eines Vertrags für die Produktion von bis zu 14 Millionen 70cl-Flaschen aus dem NextGen Furnace im Werk Obernkirchen. „Die Produktion unserer grünen Jägermeister-Flaschen mit dieser neuen Technologie zielt darauf ab, die CO₂-Emissionen um voraussichtlich 64 Prozent pro Flasche zu reduzieren. Dies würde direkt zu unseren Nachhaltigkeitszielen beitragen“, erklärt Carsten Doliwa, Vice President Procurement bei Mast-Jägermeister SE.

Der NextGen Furnace: Technologie für eine klimafreundliche Zukunft

Der NextGen Furnace wurde Ende 2023 im deutschen Werk Obernkirchen in Betrieb genommen. Ausgestattet mit 42 Bodenelektroden, ermöglicht der Ofen eine elektrische Beheizung von bis zu 80 Prozent. Die Technologie bewährte sich bereits bei der Herstellung von Braunglas und dient nun als Blaupause für nachhaltiges Grünglas.

Dank des Einsatzes von 60 Prozent erneuerbarer Energie und einem Recyclinganteil von bis zu 70 Prozent konnte bereits bei Braunglas eine CO₂-Reduktion von 64 Prozent erreicht werden. Die erneuerbare Energie stammt aus einem Power Purchase Agreement (PPA) mit der Sunnic Lighthouse GmbH und deren Muttergesellschaft EEnerparc AG in Deutschland.

Jägermeisters Klimaziele: Primärverpackungen im Fokus

Jägermeister ist sich der Verantwortung in der Lieferkette bewusst: Über 90 Prozent der CO₂-Emissionen entstehen außerhalb des direkten Betriebs – im sogenannten Scope 3. Dabei entfallen mehr als 30 Prozent der Gesamtemissionen auf die Flaschenproduktion. Genau hier setzt das Unternehmen an. „Die Zusammenarbeit mit Ardagh Glass Packaging zeigt, wie sich Klimaschutz und Markenidentität durch Technologie verbinden lassen. Wir sind stolz auf diese Kollaboration. Da mehr als 90 Prozent unserer Emissionen in der Lieferkette entstehen, ist dieses Projekt ein zentraler Hebel, um unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen“, betont Christopher Ratsch, Mitglied des Vorstands der Mast-Jägermeister SE. Ziel ist es, die CO₂-Emissionen aus Primärverpackungen bis Ende 2030 um 50 Prozent zu reduzieren – ein Ziel, dem die Kooperation mit Ardagh bedeutend näherkommt.

Grünglas mit Zukunft: Jägermeister denkt weiterMit der Markteinführung der ersten CO₂-reduzierten Grünglasflaschen für Spirituosen zeigt Jägermeister, wie Nachhaltigkeit und Markenerlebnis Hand in Hand gehen können. Die grüne Flasche bleibt ein unverkennbares Symbol – nun aber auch für den Einsatz moderner Technologie im Kampf gegen den Klimawandel.