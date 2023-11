Jeder Dritte kauft Geschenke heuer früher

Fast jeder Fünfte will heuer mehr als 400 Euro für Geschenke ausgeben.

Noch 31 Tage bis zur Bescherung. Für das Christkind hat der Stress längst begonnen. Laut einer aktuellen Offerista-Studie wird heuer ein Drittel aller Österreicher früher mit den Einkäufen starten als in den Vorjahren. 16,5 % der Österreicher haben bereits mit ihrem Weihnachts-Shopping begonnen.

Last-Minute-Shopper, die sich erst eine Woche vor dem Fest ins Einkaufs-Getümmel stürzen, ist fast jeder 20. In Österreich.

Trotz massiver Teuerung wollen immerhin 18% - also knapp jeder Fünfte in Österreich – heuer mehr als 400 Euro für die Liebsten ausgeben. Zum Vergleich: 13 % planen ein Geschenke-Budget von 300 bis 400 Euro. Fast zwei Drittel sagen, dass sie heuer – Krise hin oder her – gleich viel ausgeben wollen, wie im Vorjahr.

Spielzeug ist die Nummer 1

Die meisten Packerl unter dem Christbaum werden Spielzeug enthalten (45,5 %), dann kommen Bekleidung, Schuhe und Sportartikel (38,6%) und Parfums und Kosmetik (35,6 %).