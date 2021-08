Jetzt startet veganer Burger bei McDonald‘s

McPlant startet am 17. August in Österreich.

Wien. McDonald‘s ist längst nicht mehr nur etwas für Fleischtiger. Der Fastfood-Riese erweitert seine Speisekarte kontinuierlich um pflanzenbasierte Alternativen. Und jetzt wird Österreich das erste Mäci-Land weltweit, das einen neuen veganen Burger in allen Filialen einführt. Der McPlant ist ein Burger auf Basis von Erbsenprotein, gänzlich ohne tierische Zutaten – hergestellt von Beyond Meat für McDonald‘s. Um die veganen Burger-Pattys des US-Unternehmens Beyond Meat gibt es ja seit einiger Zeit einen echten Hype.

Der McPlant war in einigen McDonald‘s-Restaurants in einer Testphase bereits in Schweden & Dänemark zu kosten. Am 17. August startet der neue vegane Burger bei McDonald‘s Österreich.