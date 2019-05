"jö-Kundenclub" will 3,7 Mio. Österreicher an Bord holen

Wien. Die Sonnencreme von Bipa, auf der Fahrt in die Ferien eine Jause bei Billa und tanken bei OMV – und dabei ab sofort nur eine einzige Kundenkarte aus dem Geldbörsel holen.

Diese Shops sind dabei: Im Schnitt hat jeder Österreicher 14 Kundenkarten im Börserl, um sich Rabatte und Aktionen zu sichern. Der „jö Bonus Club“ des Handelsriesen Rewe (Billa, Merkur, Penny, teilnehmende Adeg-Märkte) will Licht in den Dschungel bringen und hat eine neue „Sammelbewegung“ gestartet, die bestehende Kundenprogramme wie etwa den „Billa Vorteils-Club“ ablöst. Für Stammkunden heißt das: Sie werden per Brief informiert und können auf jö-club.at, App oder per Anmeldeformular in den neuen Club wechseln. Die „alten“ Karten gelten noch einige Monate weiter, Punkte können auf die „jö“-Karte transferiert werden. Mit an Bord sind zudem OMV, Libro, Pagro, Interio und die Bawag (siehe auch Kasten rechts).

Mega-Kundenclub. Das Ziel von Rewe: Der Konkurrent des Payback-Systems von BP, Nordsee & Co. soll Österreichs größter Kundenclub werden. Bis Ende des Jahres will Rewe 3,7 Mio. Kunden in den „jö“-Club holen – auch mit Zuckerln für die Anmeldung.