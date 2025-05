KTM feiert Rettung mit emotionalem Video

Mit einem emotionalen YouTube-Video feiert KTM das Comeback.

Erst kürzlich hat das Landesgericht Ried im Innkreis die Sanierungspläne der KTM AG und deren Töchterunternehmen bestätigt, teilte KTM Freitagabend mit.

525 Mio. Euro für die 30-prozentige Gläubigerquote

Zuvor hatte der indische Miteigentümer Bajaj 525 Mio. Euro für die 30-prozentige Gläubigerquote auf das Treuhandkonto des Insolvenzverwalters Peter Vogl überwiesen. Kommt es innerhalb von zwei Wochen zu keinem Rekurs, ist das Sanierungsverfahren abgeschlossen.

Mehrmals Geld zugeschossen

Die Bajaj Auto International Holdings B.V. - eine niederländische Tochter des indischen Familienimperiums Bajaj - gewährt der KTM demnach ein Darlehen in der Höhe von 450 Mio. Euro, weitere 150 Mio. Euro kommen von der KTM-Mutter Pierer Mobility. Zur Finanzierung der Quote im Rahmen der drei Restrukturierungspläne sind 525 Mio. Euro erforderlich, hinzu kommen noch Gerichtskosten etc. Bajaj hat im Zuge des Sanierungsverfahrens bereits mehrmals Geld zugeschossen, um das Werk zu erhalten, insgesamt 200 Mio. Euro.

Emotionales Video

Die sensationelle KTM-Rettung feiert das Haus jetzt mit einem emotionalen Video auf YouTube. Unter dem Motto: "KTM is back, because of YOU. Now we look ahead!" soll es jetzt wieder bergauf gehen. Man ist zuversichtlich bei KTM.