× Lehrlinge schupfen sieben Billa-Märkte

240 Billa-Lehrlinge leiten noch bis 9. Mai sieben Märkte in Eigenregie – in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark, Kärnten und Salzburg.

Im Rahmen der Lehrlingsinitiative „Lehrlinge führen Märkte“ setzt BILLA auch in diesem Jahr auf selbstständiges Arbeiten und eine praxisorientierte Ausbildung. Bereits zum 13. Mal übernehmen motivierte junge Talente die Verantwortung für ausgewählte Billa- und Billa-Plus-Filialen. Vom 5. bis 9. Mai leiten insgesamt 240 Lehrlinge sieben Standorte in ganz Österreich – darunter Filialen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark, Kärnten und Salzburg. Dabei beweisen die Lehrlinge ihr Organisationstalent, ihre Fähigkeit zur Teamarbeit und ihr Verantwortungsbewusstsein, während sie gleichzeitig wertvolle Praxiserfahrung sammeln.

Harald Mießner, Billa Vorstand Vertrieb (Mitte) besuchte die Nachwuchstalente im Rahmen von „Lehrlinge führen Märkte“. © Robert Harson ×

Es ist immer wieder eine Freude, zu sehen, wie verantwortungsbewusst und engagiert unsere Lehrlinge sind. Die Erfolgsinitiative ‚Lehrlinge führen Märkte‘ zeigt seit mehr als zehn Jahren deutlich auf, wie viel Potenzial in unseren Nachwuchstalenten steckt. Ich habe selbst als Trainee bei REWE gestartet und die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann absolviert. Vielfältige Karrierechancen zu bieten, ist unumgänglich, um ein starkes Team aufzubauen, zu halten und langfristig zu motivieren", erklärt Harald Mießner, Billa Vorstand Vertrieb.

© Billa/Robert harson ×

Die Lehrlinge Norina Török (17 Jahre) aus Leonding und Theresa Palmstorfer (20 Jahre) aus Meggenhofen sind sich einig: „Zuallererst möchten wir uns bedanken, dass wir diese Möglichkeit wahrnehmen dürfen. Wir freuen uns auf dieses Abenteuer und hoffen, dass wir in dieser Woche noch sehr viel Neues erlernen können und uns das in unsere Filiale auch mitnehmen können.“ Elen Karassowitsch (19 Jahre), Lehrling aus Donnerskirchen am Seeblick: „Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten als Lehrling unter Beweis zu stellen und gemeinsam im Team zu zeigen, was man mit Zusammenhalt und Vertrauen erreichen kann.“

Verkaufswettbewerb zum Muttertag bei „Lehrlinge führen Märkte“

Ein Verkaufswettbewerb sorgt zusätzlich für Spannung in der Lehrlingswoche: Bewertet werden dabei sowohl Verkaufszahlen bestimmter Produkte als auch kreative Warenpräsentationen im Markt. Die Lehrlinge können dabei nicht nur kreativ sein, sondern auch ihr erlerntes Wissen und ihre Verkaufsskills unter Beweis stellen. Noch ist das Rennen offen – die Teams zeigen sich jedenfalls engagiert und ideenreich.

Billa sucht 2025 noch rund 560 Lehrlinge in Österreich für eine vielfältige Ausbildung

Heuer haben österreichweit 436 Lehrlinge ihre Ausbildung bei Billa gestartet, rund 560 Stellen sind derzeit noch zu vergeben. Besonderes Augenmerk legt Billa auf Inklusion: Derzeit sind 420 integrative Lehrlinge Teil des Unternehmens, unterstützt durch ein umfassendes Partnernetzwerk. Die Möglichkeiten für Lehrlinge bei Billa sind vielfältig und umfassen elf Lehrberufe – u. a. Einzelhandel mit den Schwerpunkten Lebensmittelhandel, Feinkost und digitaler Verkauf. Angeboten werden zudem eine Doppellehre als Einzelhandels- und Bürokaufmann:frau, eine Lehre als Bürokaufmann:frau sowie eine Ausbildung als Konditor:in, Lebensmitteltechniker:in, Systemgastronomiefachmann:frau, Großhandelskaufmann:frau Medienfachmann:frau und Elektrotechniker:in. Auch eine Lehre mit oder nach der Matura ist möglich. Neben der fundierten Ausbildung profitieren Billa Lehrlinge von leistungsbezogenen Prämien, umfassenden Weiterbildungsprogrammen, Auslandspraktika, Zwischenprüfung, Zusatzqualifikationen, Exkursionen und Events sowie einer Vergütung, die über dem Kollektivvertrag liegt.