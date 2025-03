Leistbares Wohnen: Gemeindebau NEU Nr. 12 ist bezugsfertig

12 neue Gemeindebauten bereits an die Mieterinnen und Mieter übergeben. Der neue Gemeindebau in der Berresgasse 5 in Wien-Donaustadt besteht aus drei Bauteilen und umfasst 221 Wohnungen (33 bis 96 m2 mit Balkon, Loggia oder Terrasse).

Mit dem Neubau in der Dr.-Natterer-Gasse und dem Karlheinz-Hora-Hof im 2. Bezirk, der Schäffergasse im 4. Bezirk, dem Barbara-Prammer-Hof, der Wohnhausanlage am Eisring Süd sowie dem Willi-Resetarits-Hof im 10. Bezirk, dem Wildgarten-Hof und Elisabeth-Schindler-Hof im 12. Bezirk, den Gemeindebauten in Neu Leopoldau und an der Ottilie-Bondy-Promenade im 21. Bezirk sowie in der Seestadt und Berresgasse im 22. Bezirk wurden bisher insgesamt 1.537 erschwingliche und gleichzeitig hochwertige Gemeindewohnungen NEU ihren Bewohner*innen übergeben. Darüber hinaus hat Wiener Wohnen das Angebot an leistbarem Wohnraum auch im Rahmen von nachhaltigen Dachgeschossausbauten behutsam ergänzt und erweitert. Seit 2015 wurden insgesamt 836 Dachgeschoss-Gemeindewohnungen NEU geschaffen bzw. sind aktuell in Bau.

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und Bezirksvorsteher-Stellvertreter Donaustadt Karl Gasta mit den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern bei der Schlüsselübergabe für den Gemeindebau NEU in der Berresgasse. © Stadt Wien/Martin Votava ×

Soziale Errungenschaften werden weitergelebt

„Das neue Zuhause für rund 500 Wienerinnen und Wiener, vereint alle Vorteile des sozialen Wohnbaus: Alltagstaugliche Grundrisse der Wohnungen, private Freiräume, eine effiziente Energieversorgung, Gemeinschaftsterrassen und -räume sowie attraktive Außenbereiche. Das sorgt für hohe und dennoch leistbare Wohnqualität. Eine soziale Errungenschaft, die das Leben in Wien auszeichnet und fortgeschrieben wird“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin und Kathrin Gaál.

Auch außerhalb der Wohnungen gibt es attraktive Aufenthaltsmöglichkeiten. So laden zwei Gemeinschaftsterrassen zum nachbarschaftlichen Austausch und eine davon sogar zum gemeinsamen Garteln ein. Weiters stehen ein großer und zwei kleine Gemeinschaftsräume für nachbarschaftliche Aktivitäten zur Verfügung. Großzügig, gemeinsam gestaltete, quartiersübergreifende Grünflächen bieten viel Raum für Spiel, Spaß und Erholung. Für Kinder gibt es im Park-Bereich u.a. einen Wasserspiel- und Sand-Matsch-Spielplatz, schattige Plätze unter Bäumen können für Erholung und Austausch und eine Wiese für sportliche Aktivitäten genutzt werden. Zwischen Bauteil B und C befindet sich ein großer Parkbereich, mit einer Vielzahl an Bäumen und Sträuchern, der mit drei unterschiedlichen Schaukeln (Nestschaukel, Kleinkinderschaukel, Zwillingspendel) sowie einer Sandkiste und Sitzbänken ausgestattet ist.

Durchdacht, bedarfsgerecht und nachhaltigDurch Niedrigstenergiestandard, Fernwärme und Photovoltaik, eine extensive Dachbegrünung sowie die weitgehende Verwendung von umweltfreundlichen Materialien präsentiert sich der u.a. BauXund-zertifizierte neue Gemeindebau nachhaltig ökologisch.Mit einem Hausbetreuungszentrum in der Anlage stehen direkte Ansprechpartner*innen vor Ort zur Verfügung. Wohnpartner, das bewährte Nachbarschaftsservice der Stadt Wien im Gemeindebau, unterstützt von Anfang an mit verschiedenen Aktivitäten und Hilfestellungen die Bildung einer guten Hausgemeinschaft.