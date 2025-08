Lieferservice: BIPA erweitert Quick Commerce Angebot mit Wolt

Über 10.000 Artikel in Minuten geliefert: Drogeriemarkt-Pionier Bipa liefert Pflege, Kosmetik & Co. in fünf Bundesländern direkt nach Hause – Bestellungen via Wolt-App im Durchschnitt in 35 Minuten zugestellt.

Bipa setzt Branchenmaßstab im österreichischen Drogeriemarkt: Bereits seit April 2024 testet Bipa erfolgreich die Zusammenarbeit mit foodora im Großraum Wien. Die neue Kooperation mit Wolt erweitert nun das Quick-Commerce-Angebot auf zusätzliche Bundesländer – und positioniert Bipa als Innovationstreiber innerhalb der Rewe Group. „Wir freuen uns sehr, mit Wolt einen starken Partner gewonnen zu haben“, so Andreas Persigehl. „Diese Partnerschaft ermöglicht uns, Kunden einen noch besseren Zugang zu unserem Sortiment zu bieten – schnell, einfach und zu Hause.“ Im Laufe des Jahres ist ein weiterer Rollout des Services geplant – unter anderem in Innsbruck. Damit treibt Bipa nicht nur die Digitalisierung weiter voran, sondern stärkt seine Position als zukunftsorientierter Drogeriemarkt in Österreich.

BIPA-Geschäftsführer Andreas Persigehl und General Manager Wolt Joscha Domdey © Billa AG/Robert Harson

Bipa geht den nächsten Schritt in der digitalen Kundenbetreuung und erweitert sein Quick-Commerce-Angebot in Österreich. Ab sofort können über 10.000 Drogerieprodukte aus dem Bipa-Sortiment in Wien, Linz, Leonding, Salzburg, Graz, Klagenfurt und Villach bequem über die Wolt-App bestellt und in durchschnittlich nur 35 Minuten nach Hause geliefert werden. Damit ist BIPA der erste Drogeriefachhändler Österreichs, der einen Sofort-Lieferservice via Wolt-App ermöglicht.

Sofortlieferung aus 20 Bipa-Filialen gestartet

Die Partnerschaft mit Wolt umfasst zunächst 20 Filialen in den sieben größten Städten Österreichs. Von Kosmetik und Pflegeprodukten bis hin zu Haushaltswaren, Babynahrung und beliebten Eigenmarken – das Sortiment ist nahezu vollständig verfügbar. Geliefert wird direkt aus den Filialen zum regulären Filialpreis. Die Bestellung erfolgt schnell und unkompliziert über die Wolt-App oder die Wolt-Website.

„Kunden wollen ihren Einkauf heute so flexibel und unkompliziert wie möglich erledigen – und wir bieten dafür großartige Einkaufserlebnisse auf vielen Kanälen: in unseren Filialen, im Onlineshop und über Sofortlieferdienste“, betont Bipa-Geschäftsführer Andreas Persigehl. „Die Kooperation mit Wolt ergänzt unsere Omnichannel-Strategie perfekt.“

Drogerieartikel in unter 35 Minuten an der Haustür

Die Lieferzeit beträgt im Schnitt nur 35 Minuten – vom Warenregal bis zur Haustür. Damit erfüllt Bipa die steigende Nachfrage nach schnellen, bequemen Einkaufsmöglichkeiten im urbanen Raum. Besonders in Ballungszentren erfreuen sich Quick-Commerce-Angebote immer größerer Beliebtheit. Joscha Domdey, General Manager Wolt, erklärt: „Wir wollen unseren Kunden eine Plattform bieten, über die sie alles für den täglichen Bedarf finden – vom Mittagessen bis zur Zahnpasta. Mit BIPA als Partner erweitern wir unser Sortiment um hochwertige Drogerieprodukte und steigern damit den Alltagsnutzen unserer App erheblich.“

Filialpreise, keine Mindestbestellmenge, variable LiefergebührAlle Produkte in der Wolt-App sind zu den regulären Filialpreisen verfügbar. Rabattaktionen und Sonderangebote aus dem Bipa-Online-Shop oder aus stationären Filialen sind allerdings über die App nicht einlösbar. Die Liefergebühren beginnen bei 0,99 Euro und variieren je nach Entfernung zur Filiale – unabhängig vom Warenkorbwert. Nutzer des Wolt+ Abomodells zahlen keine Liefergebühr.