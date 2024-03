Bitcoin mit neuem Allzeithoch, Ethereum steigt auch stark

Bitcoin, Banken, Bayern München: Bitpanda jetzt in Profi-Liga Das Wiener Unternehmen Bitpanda hat den Krypto-Winter überlebt und gibt jetzt in mehreren Ländern den Ton an. Im oe24-Interview spricht Deputy CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad über Bitcoin und Kooperationen mit Banken und dem FC Bayern München.