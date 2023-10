Börsendebüt für Birkenstock: So viel kostet eine Aktie

Der deutsche Sandalenhersteller Birkenstock geht am Mittwoch in New York an die Börse. Das Unternehmen ist zum Start stolze 8,6 Milliarden Dollar wert.

Den Aktienpreis hat Birkenstock zum Börsenstart auf 46 Dollar festgesetzt, das liegt im Mittelfeld der Spanne von 44 bis 46 Dollar. Damit wird Birkenstock mit insgresamt 8,6 Mrd. Dollar bewertet. 1 Milliarde für Eigentümer Insgesamt bringt der Börsengang knapp 1,5 Mrd. Dollar. Etwa zwei Drittel davon gehen an den Haupteigentümer, die US-Investmentgesellschaft L Catterton, die mit dem Luxuskonzern LVMH und dessen milliardenschwerem Chef Bernard Arnault verbandelt ist. Dem Unternehmen Birkenstock fließen rund 500 Mrd. Dollar zu, die in den Schuldenabbau gesteckt werden sollen. L Catterton hatte Birkenstock vor zwei Jahren von der Gründerfamilie gekauft und wird nach dem Börsengang die Kontrolle über das Unternehmen behalten, mit einem Anteil von immer noch gut 80 %. Die Aktie kommt an der New Yorker Börse NYSE am Mittwoch unter dem Kürzel "BIRK" in den Handel.