Börsenhype vor EZB-Zinsentscheid

An der Wiener Börse sind die Anleger vor dem EZB-Zinsentscheid am Donnerstag euphorisch. Erwartet wird eine Pause bei den Zinssteigerungen. Im Nachbarland Deutschland knackt der DAX einen Rekord.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstagvormittag deutliche Zuwächse verzeichnet. Der heimische Leitindex ATX gewann bis etwa zehn Uhr um starke 1,70 Prozent auf 3.353,78 Punkte.

Euro-Stoxx-50 auf höchstem Niveau seit 2001

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es merklich nach oben. Der DAX etwa sprang erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 17.000 Punkte.

Der Euro-Stoxx-50 markierte sein höchstes Niveau seit dem 2001, stieg auf 4.564,89 Punkte.

FED pausierte Zinsanhebung am Mittwoch

Ausgelöst wurde der Schub nach oben von starken US-Vorgaben. An der Wall Street hatten höhere Zinssenkungserwartungen beflügelt, nachdem die Fed zuvor die Leitzinsen unverändert belassen hatte. Der Leitzins in den USA verharre in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent, gab die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington bekannt.

Am Berichtstag entscheidet zudem die EZB über ihre Leitzinsen. Aktuell liegt der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der Europäischen Zentralbank besorgen könnten, bei 4,5 Prozent.

Die Anleger hoffen im kommenden Jahr auf kräftige Zinssenkungen - diese werden erwartet, weil die Inflation sinkt und die Konjunktur schwächelt.



Neben der EZB entscheiden die Zentralbanken Großbritanniens, der Schweiz und Norwegens über ihre Geldpolitik. Es werden jeweils stabile Leitzinsen erwartet.

Kursgewinne quer durch die Branchen

Am heimischen Aktienmarkt gingen die Kursgewinne quer durch die Branchen. Die stärksten Zuwächse wiesen Lenzing und RHI Magnesita mit satten Gewinnen von 8,6 bzw. 6,9 Prozent auf. Unter den Schwergewichten stärkten sich voestalpine um 4,1 Prozent.

Wienerberger hatte ein Plus von 3,4 Prozent. Im Technologiebereich zogen AT&S um 3,3 Prozent hoch. Erste Group verteuerten sich um vergleichsweise sehr magere 0,4 Prozent.

EVN verdoppelte Gewinn

Mit einer Zahlenvorlage rückte EVN ins Blickfeld der Anleger. Der niederösterreichische Energieversorger hat seinen Gewinn im Wirtschaftsjahr 2022/23 mehr als verdoppelt. Das Konzernergebnis stieg von 209,6 Mio. auf 529,7 Mio. Euro. Nach der Ergebnisvorlage bekräftigte die Erste Group ihre positive Einschätzung zur EVN-Aktie. Diese reagierte mit plus 2,3 Prozent.

Analysten mit Buy-Empfehlung für DO&CO

DO&CO gewannen 0,6 Prozent auf 132,0 Euro. Hier haben die Analysten der Erste Group ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien des Caterers bestätigt. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 147,0 auf 165,0 Euro erhöht.