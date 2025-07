Budget-Loch: Zunehmende Hitzewellen drücken Produktivität

In diesen Bezirken ist die Hitzebelastung am höchsten Die Hitzebelastung in Österreich nimmt massiv zu. Das spürt man nicht nur angesichts der aktuellen Hitzewelle, sondern es zeigt sich auch in einer interaktiven Karte, in der ein Wiener Forscherteam für alle Bezirke und Gemeinden einen Hitzebelastungsindex errechnet hat.