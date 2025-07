Autofahrer aufgepasst: A23-Abfahrt zum Verteilerkreis wird gesperrt

Für Abbrucharbeiten an der Stützmauer Richtung Altmannsdorf muss die Abfahrt von der A23 zum Verteilerkreis Favoriten Richtung Süden zwei Wochen durchgehend gesperrt werden.

Die Südost Tangente (A23) ist mit rund 230.000 Fahrzeugen pro Tag im Bereich der Prater Hochstraße zwischen Knoten Prater und der Anschlussstelle Handelskai die am stärksten frequentierte Straße Österreichs. Dieser Abschnitt wird derzeit in beiden Richtungen saniert.

Die Hauptbaumaßnahmen sind voll im Gang. In Richtung Norden wird der Pannenstreifen als Fahrspur genutzt und der Verkehr verschwenkt. Damit entsteht eine weitere Fahrspur, die im Gegenverkehr geführt werden kann, eine sogenannte Trogspur. Vor allem zu den Verkehrsspitzen, aber auch an den Wochenenden, sind in beiden Richtungen Staus und Verzögerungen von bis zu einer Stunde einzuplanen.

Sperre der Abfahrt zum Verteilerkreis

Zwischen der Anschlussstelle Favoriten und dem Absbergtunnel wird die A23 in Tieflage geführt, die Fahrbahn befindet sich bis zu zehn Meter unter dem anschließenden Gelände. Nach mehr als 40 Jahren ist hier eine Generalsanierung der Stützmauern auf beiden Seiten notwendig, informiert die Asfinag. Die Sanierung der Stützmauern in Fahrtrichtung Kaisermühlen wurden bereits abgeschlossen. Für die Abbrucharbeiten an der Stützmauer in Fahrtrichtung Altmannsdorf muss die Abfahrt von der A 23 zum Verteilerkreis Favoriten für zwei Wochen im Zeitraum vom 7. Juli, 22:00 Uhr bis 21. Juli 2025, 5:00 Uhr gesperrt werden.