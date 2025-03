Europas Leitbörsen eröffnen im Minusbereich

Euro-Stoxx-50 minus 0,38 Prozent am Donnerstagmorgen. Die Verluste in den letzten fünf Tagen liegen bei minus 2,9%. In den letzten sechs Monaten ist der Index aber um 10 % gestiegen.

Die europäischen Leitbörsen haben den Handel am Donnerstag überwiegend mit etwas tieferen Notierungen aufgenommen. Der Euro-Stoxx-50 notierte im Frühhandel mit minus 0,38 Prozent bei 5.338,90 Einheiten, nachdem er am Vortag eine Erholungsbewegung absolviert hatte. Mit den erneuten Abschlägen steuert der Euro-Stoxx-50 bereits seinen 4. Minustag in fünf Sitzungen an.

Deutscher DAX im Minus

Der DAX in Frankfurt gab im Frühgeschäft um 0,60 Prozent auf 22.540,62 Punkte ab. In London zeigte sich der FTSE-100 hingegen mit plus 0,06 Prozent auf 8.545,70 Punkten gut behauptet.

Zickzackkurs von Trump verunsichert

Der Zickzackkurs von US-Präsident Donald Trump in der Handelspolitik und seine Drohungen gegen Wirtschaftspartner verunsichern nach Ansicht einer Expertin die Aktienmärkte. Mit Trump und seiner Regierung sei die Unsicherheit in der Wirtschaftspolitik zurückgekehrt.