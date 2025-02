Industrie-Einbruch um minus 9,5 % - Österreich Schlusslicht in EU

Alarmstufe Rot für Österreichs Industrie! Neue Zahlen von Eurostat zeigen: Nirgendwo in der EU schrumpft die Industrieproduktion so stark wie bei uns. Minus 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und damit Schlusslicht in der gesamten Eurozone.

Österreichs Industriewirtschaft ist in der Krise – im Dezember verzeichnete man mit Minus 9,5 % den schlimmsten Einbruch in der gesamten Eurozone. Während andere Länder wie Malta (+14,4 %), Litauen (+10,1 %) und Griechenland (+7,6 %) ein sattes Plus verzeichnen, rutscht Österreich tiefer in die Krise. Selbst Industriegiganten wie Deutschland (-3,8 %) oder Italien (-6,6 %) stehen besser da. Österreich bei Industrieproduktion im Dezember mit größtem Absturz. © Eurostat, selektiv × Österreichs Industrie verliert an Boden – Experten schlagen Alarm Laut einem Bericht des Trend waren die heimischen Produktionszahlen bereits seit Monaten rückläufig, doch jetzt zeigt sich das volle Ausmaß der Krise. Besonders hart trifft es Automobilbranche und Maschinenbau Experten führen den massiven Einbruch auf mehrere Faktoren zurück: Explodierende Energiepreise: Österreichs Unternehmen leiden unter hohen Kosten, die ihre Wettbewerbsfähigkeit schwächen.

Teure Löhne: Laut Bank Austria sind die Lohnsteigerungen hierzulande die höchsten in der EU.

Starke Konkurrenz aus China: Österreich und Deutschland verlieren Marktanteile – besonders im Geschäft mit China. Während Länder wie Dänemark (+3,4 %) oder Schweden (+3,1 %) von starken Pharma- und Tech-Branchen profitieren, kämpft Österreich mit Strukturproblemen. Regierung fehlt Aus der Industrie hört man immer wieder: „Die Entwicklung ist dramatisch! Ohne klare wirtschaftspolitische Maßnahmen droht eine längere Krise.“ Das noch keine Regierung steht, ist für IV-Präsident Knill eine kleine Katastrophe. Neue Gefahr durch US-Zölle – Wie hart trifft es Österreich? Und als wäre das nicht genug, kommt die nächste Hiobsbotschaft: Die neue Zollpolitik der USA könnte Österreichs Industrie zusätzlich belasten! Besonders betroffen sind exportabhängige Branchen wie Maschinenbau und Metallverarbeitung. Die große Frage: Wann kommt der Aufschwung? Aktuell sieht es düster aus – und viele Experten befürchten, dass es noch schlimmer werden könnte.