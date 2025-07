"Ups!" – Apple postet Samsung-Werbung

Auf dem offiziellen Weibo-Account in China hat Apple unfreiwillig für den größten Konkurrenten geworben. Statt das heiß ersehnte faltbare iPhone zu präsentieren, teilte der Tech-Riese plötzlich einen Trailer für Samsungs Galaxy Z Flip 7. Der Fauxpas ging viral, bevor Apple den Post löschen konnte.

In dem versehentlich geteilten Clip dreht sich alles um Samsungs neuestes Klapp-Handy – ausgerechnet in einem offiziellen Apple-Kanal! Die peinliche Verwechslung stand nur Minuten im Netz, doch Screenshots und Spott verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. "Wie kann so etwas passieren?", fragen sich Nutzer.

A mix-up occurred when China's official "Apple Support" Weibo account accidentally posted a promotional video for the Samsung Galaxy Z Flip7, which was later promptly taken down. pic.twitter.com/CvxT0EVWx7