Urlaubs-Boom: Preise für gebrauchte Vans stark gestiegen

Kleinwägen im Schnitt billiger. ABER: Deutlich höhere Preise für Vans und Kleinbusse.

Die Preise für Gebrauchtwagen sind seit Jahresbeginn zumindest im Bereich kleinerer Automobile gesunken. Der durchschnittliche Preis für einen Kleinwagen lag mit 14.883 Euro um 674 Euro unter dem Niveau vom Jahresbeginn - ein Minus von 4,3 Prozent, wie AutoScout24 am Freitag in einer Aussendung vorrechnete. Auch Kompaktmodelle verloren leicht an Wert und kosteten im Schnitt 21.110 Euro, was einem Rückgang von 1,5 Prozent entspricht.

Urlaubs-Hammer

In der Mittelklasse betrug der Preisabschlag 213 Euro oder 0,8 Prozent. Aber nicht überall sanken die Preise.

Einen deutlichen Preisanstieg gab es hingegen bei Vans und Kleinbussen. Diese legten seit Jahresbeginn um 2.208 Euro auf 27.222 Euro im Schnitt zu. Die vor allem für Reisen beliebten Fahrzeuge verzeichneten damit den höchsten Anstieg von 8,8 Prozent. Auch Campingwagen wurden teurer: Ein klarer Urlaubs-Hammer.