Wifo-Budgetknaller: Defizit heuer 3,3%, nächstes Jahr noch höher

Die Wirtschaftsforscher erwarten nun einen weiteren Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,3 bzw. 0,2 Prozent. Das Budgetdefizit in Österreich liegt trotz Sparpaket über der Maastricht-Grenze. Österreich ist beim Wirtschaftswachstum Schlusslicht in der EU.

Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS senken ihre Konjunkturprognose für 2025 massiv und erwarten für Österreich das dritte Rezessionsjahr in Folge.

Im Dezember ging man noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,6 bzw. 0,7 Prozent für heuer aus, nun wird ein Rückgang um 0,3 bzw. 0,2 Prozent prognostiziert. Das Budgetdefizit soll heuer erneut die Maastricht-Grenze von 3 Prozent des BIP überschreiten und trotz Sparpakets bei 3,3 Prozent (Wifo) bzw. 3,2 Prozent (IHS) liegen.

"Die Budgetkonsolidierung durch die neue Bundesregierung dämpft dabei das Wachstum um 0,3 Prozentpunkte", rechnet das Institut für Höhere Studien (IHS) vor. "Die heimische Wirtschaft sollte ab Mitte 2025 die längste Rezession der Zweiten Republik überwunden haben", schreibt das Wifo in seiner Prognose. Im Jahr 2023 schrumpfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Österreich um 1,0 Prozent und 2024 um 1,2 Prozent.

"Industrie verliert heuer noch einmal 3 %"

Das BIP/Kopf geht noch stärker zurück, weil die Bevölkerung in Österreich zunimmt. Die Industrie verliert heuer noch einmal 3 % an Wertschöpfung. "Das ist eine große Zahl, die Industrie ist zentral für die Wirtschaft in Österreich", so Felbermayr.

Im Ausland - also in der Euro-Zone - ist die Lohnquote nicht so stark gestiegen wie in Österreich, sagt der Wifo-Chef und mahnt "strukturelle Reformen" ein. Auch die Inflation steigt wieder.

Zinsendienst ist höher als das Sparpaket

"Der Zinsendienst wird heuer 7,6 Milliarden Euro verschlingen", sagt Felbermayr. 2026 steigt der Zinsendienst der Republik auf 8,5 Milliarden Euro. Somit ist das Geld, das Österreich für seine Schulden zahlen muss, höher als das Sparpaket.

"Wir brauchen einen Wumms", sagt der Wifo-Chef. Aber der sollte nicht unbedingt durch Schuldenpolitik erreicht werden.