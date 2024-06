Claudia Memminger ist neue Nespresso-Chefin in Österreich

Claudia Memminger ist seit 1. Juni die neue Chefin von Nespresso Österreich. Mit ihrer langjährigen Führungserfahrung in international tätigen Unternehmen legt Memminger den Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit im Kaffeesektor.

Claudia Memminger ist seit 1. Juni Geschäftsführerin von Nespresso Österreich. Für die gebürtige Deutsche wird in ihrer neuen Rolle die starke Position der Marke, die für Qualität und Nachhaltigkeit vom Kaffeeanbau bis in die Tasse steht, im Fokus sein.

"Blühende Kaffeekultur"

„Österreich ist geprägt von einer blühenden Kaffeekultur. Wir sind als Unternehmen ein wichtiger Teil davon und wollen die Kaffeeliebhaber:innen in Österreich weiterhin für unsere Marke begeistern. Dabei ist es mir wichtig, die führende Rolle von Nespresso in Sachen Nachhaltigkeit erlebbar zu machen und die Wertschätzung für nachhaltigen Qualitätskaffee zu stärken“, so Memminger.

Langjährige Erfahrung in internationalen Führungspositionen

Claudia Memminger war zuletzt seit März 2020 Marketing Director bei Nespresso Deutschland, wo sie ein schlagkräftiges Marketingteam aufbauen und gemeinsam mit diesem maßgeblich zum Erfolg von Nespresso beitragen konnte. Zuvor hatte Memminger diverse internationale Führungspositionen inne, unter anderem 13 Jahre bei Red Bull, wo sie beispielsweise den Launch in Thailand geführt hat und auch als General Manager in Katar tätig war.

Bei Nespresso Österreich folgt sie auf Daniel Schneider, der in die Schweiz zurückkehrt, um marktübergreifende Schlüsselprojekte weiterzuentwickeln.

Unter seiner Führung wurden die Recyclingmöglichkeiten für gebrauchte Kaffeekapseln in Österreich erweitert und ein Pilotprojekt zur gemeinsamen Sammlung von Kapseln aller Materialien und Marken gestartet.