Online-Pionier Udo Müller steigt bei Aircash ein

Udo Müller ist in Österreich DER Spezialist für Online-Payment. Er baute das Unternehmen paysafecard zu einem führenden Player in diesem Bereich auf. Nun steigt Müller beim kroatischen Start-up Aircash ein.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist Udo Müller schon eine Art "Dinosaurier" im Bereich der Finanz-Start-ups. Der Österreicher studierte Maschinenbau an der TU Graz und absolvierte einen MBA in Entrepreneurship an der Donauuni Krems.

Vom Studenten zum CEO bei paysafecard

Im Alter von 25 stieg Müller - noch als Student - beim damaligen Start-up paysafecard ein. Er blieb über zwei Jahrzehnte im Unternehmen, 2014 wurde er CEO - was er bis 2023 blieb. Unter Müllers Führung wurde paysafecard zu einem Top-Player im Bereich Online-Payment.

Jetzt holte das kroatische Start-up Aircash Müller als neuen Aktrionär an Bord. Das Unternehmen bietet eine App für unkomplizierte digitale Bargeld-Zahlungen und Überweisungen.

App für Geldtransfers

"Ich beobachte den Erfolg von Aircash seit über fünf Jahren und habe eine persönliche Verbindung zu Hrvoje Ćosić, dem CEO von Aircash, aufgebaut. Mit meinem Hintergrund im Fintech-Sektor, insbesondere als CEO der eCash-Abteilung von paysafe, habe ich zahlreiche Unternehmen und Produkte evaluiert. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass die Marke Aircash das Potenzial hat, mit der App ein Paradebeispiel für Finanzdienstleistungen zu werden", erläutert Udo Müller.

© Aircash ×

Expansion

Als neuer Aircash-Aktionär wird Müller die Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen. Im Fokus dabei steht die Expansion von Aircash in Osteuropa, Afrika und Lateinamerika. Damit strebt das Unternehmen an, Geldtransfers und mobiles Banking für alle Menschen zugänglich zu machen, und so mehr Chancengleichheit im Finanzsektor zu schaffen.

"Udo bringt umfangreiches Wissen und viel Erfahrung mit. Sein strategischer Scharfsinn wird für Aircash eine wertvolle Bereicherung sein", sagt Aircash-Chef Hrvoje Ćosić.