Martin Ho übernimmt Take Five in Kitzbühel

Nächster Coup von Martin Ho: Er pachtet legendären Klub im Tourismus-Hotspot Kitz.

Wien/Kitzbühel. Bei Martin Ho geht’s Schlag auf Schlag, ein Lokal nach dem anderen eröffnet der Promi-Gastronom. Künftig wird er auch in Kitz­bühel mitmischen: Ho hat das legendäre Kitzbüheler Take Five gepachtet und plane dort einen Klub nach Wiener Vorbild, pfeifen die Szene-Spatzen von den Dächern. „Ja, ich kann das bestätigen“, sagt Kitz­bühels Tourismus-Obmann Christian Harisch zu ÖSTERREICH „Wir freuen uns. Martin Ho wird eine Bereicherung für das Kitzbüheler Nachtleben sein“, so Harisch weiter.