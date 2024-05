McDonald's bringt neuen XXL-Burger

Fast-Food-Fans dürfen sich auf einen neuen Mega-Burger freuen.

McDonald’s erfüllt den Wunsch zahlreicher Kunden und wird demnächst einen neuen XXL-Burger auf den Markt bringen.

"Unser Team von Köchen aus der ganzen Welt hat einen größeren, sättigenderen Burger kreiert", bestätigt CFO Ian Borden am Mittwoch. Dieser neue XXL-Burger, der vor allem den Whopper von Burger King in den Schatten stellen soll, soll zunächst in ausgewählten Restaurants in den USA getestet werden. Ist das Feedback positiv, dann soll der neue Burger auch nach Europa kommen und ins reguläre Menü aufgenommen werden.