Top-Quote für oe24.TV: 187.000 Zuseher bei Cap - Westenthaler

Sensationelle Quote für oe24.TV am Mittwoch: In der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen erreicht oe24.TV bereits einen Tages-Marktanteil von 2,5 Prozent. Bei allen TV-Zusehern über 12 Jahren sind es 2 Prozent Tages-Marktanteil.

Besonders stark waren dabei die Quoten am Mittwochabend: Beim Kult-Duell Josef Cap gegen Peter Westenthaler – moderiert von Wolfgang Fellner – waren insgesamt 187.000 Zuseher dabei (NRW, 12+). Das entspricht einem Marktanteil von 4,4 Prozent (12+). Von 22 bis 24 Uhr war oe24.TV mit 4,9 Prozent Marktanteil damit der zuseherstärkste Privatsender in Österreich.

