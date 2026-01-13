Alles zu oe24VIP
Sonderthemen:
Meet the Architect Awards: BUWOG als bester Projektentwickler Österreichs 2025 ausgezeichnet
© BUWOG/Paul Pibernig

Auszeichnung

Meet the Architect Awards: BUWOG als bester Projektentwickler Österreichs 2025 ausgezeichnet

13.01.26, 12:20
Die BUWOG wurde bei der Premiere der Fachmesse „Meet the Architect“ in Wien als bester Projektentwickler Österreichs 2025 in der Kategorie „Wohnbau“ ausgezeichnet – ein starkes Zeichen der Anerkennung durch die Architekturbranche.

Ende November kamen über 1.500 Fachleute der Bau- und Immobilienbranche in der Marx Halle in Wien zusammen, um bei der ersten Ausgabe von „Meet the Architect“ die Zukunft des Bauens zu gestalten. Im Fokus standen zirkuläres Bauen, innovative Materialien, digitale Tools und nachhaltige Bauweisen.

Award für BUWOG in der Kategorie „Wohnbau“
Eines der Highlights der Messe war die Gala zur Preisverleihung, bei der die inspirierendsten Projekte des Jahres ausgezeichnet wurden. Unter den Preisträgern im Segment „Best Developer of the Year“ konnte die BUWOG überzeugen. „Es ist eine besondere Ehre, diese Auszeichnung entgegenzunehmen“, sagte Andreas Holler, Geschäftsführer der BUWOG Group GmbH. „Gemeinsam mit Architekturbüros entwickeln wir heute den Wohnraum von morgen und freuen uns über diese Anerkennung der Architekturbranche.“

Anerkennung durch die ArchitekturbrancheDie Shortlist der Preisträger:innen wurde anhand einer Befragung österreichischer Architekten erstellt. Mehr als 200 Nennungen flossen in die Entscheidung ein – ein Beweis für die Wertschätzung, die die BUWOG innerhalb der Branche genießt.

