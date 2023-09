Musk: Gates ist ein »riesiges Arschloch«

Musk hält laut der neuen Biografie wenig von Mr. Microsoft.

Wenn sich Tech-Milliardäre in die Haare geraten, kann es recht derb werden. Elon Musk hält jedenfalls laut einer neuen Biografie wenig von Microsoft-Mitbegründer Bill Gates. Genauer: Er hält ihn für „ein Arschloch, durch und durch“. Das sagte der Tesla-Chef zu Autor Walter Isaacson, der ihn zwei Jahre lang für das Buch begleitete. Der Grund für Musks Zorn: Gates hatte vor Jahren gegen den Aktienkurs von Tesla gewettet. Heißt: Gates casht bei fallenden Aktienkursen des E-Auto-Herstellers.

Musk an Gates: »Nehme dich nicht ernst ...«

© Getty (Fotomontage) ×

Musk schrieb an Gates, der sich oft als Klimaschützer und Pandemie-Experte gefällt: „Ich kann dein Engagement für das Klima nicht ernst nehmen, wenn du gleichzeitig eine Riesensumme gegen Tesla wettest – die Firma, die am meisten zur Lösung des Klimaproblems beiträgt.“ Auf Twitter (X) war Musk noch untergriffiger: Er postete neben einem Foto eines bauchigen Gates das Emoji für einen „schwangeren Mann“. Er fügte an: „Für den Fall, dass ihr einen Steifen loswerden wollt.“ Seither sind die Tech-Titanen spinnefeind.