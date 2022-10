Nachhaltiges Management studieren – FH Burgenland startet neuen Bachelorstudiengang

Ab Herbst 2023 bietet die FH Burgenland den ersten Bachelorstudiengang in Österreich an, der Betriebswirtschaftslehre mit einem deutlichen Fokus auf Nachhaltigkeit verknüpft. Man begegnet damit dem stark wachsenden Bedarf der Unternehmen nach Fachkräften in diesem Bereich. Der Studiengang wird in Englisch geführt. Eine Anmeldung ist bereits möglich.

Kreislaufwirtschaft, Green Marketing, Sustainable Finance. Spätestens nach den Krisen der letzten Jahre ordnen Unternehmen weltweit ihre Prioritäten neu. Auch die neue EU Regelung, die voraussichtlich ab 2023 alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet, trägt dazu bei. Für die Herausforderungen, die sich aus Globalisierung, Klimawandel und den damit einhergehenden veränderten Bedingungen für Unternehmen ergeben, braucht es angehende Betriebswirt*innen, die Prozesse im Unternehmen neu denken und umsetzen können. Fachkräfte werden dementsprechend dringend gesucht. Grund genug, um in Österreich endlich den ersten Bachelorstudiengang für International Sustainable Business ins Leben zu rufen. Dass dies an der FH Burgenland am Studienstandort Eisenstadt geschieht, ist aus mehreren Gründen naheliegend.

Seit bald 30 Jahren setzt die FH Burgenland den Fokus in Lehre und Forschung auf Internationale Wirtschaft, aber auch auf Energie und Umweltthemen. Führende Köpfe relevanter Branchen haben ihre Ausbildung an der FH Burgenland absolviert und tragen das dort erworbene Wissen seit Jahrzehnten in die Gesellschaft. Die FH Burgenland ist zudem eines der Gründungsmitglieder der Plattform „Nachhaltige Hochschulen“. Damit hat sie sich verpflichtet, den „Sustainable Development Goals“ (SDGs) der Vereinten Nationen besonderes Augenmerk zu schenken. Mit ihrer im Vorjahr verabschiedeten „Nachhaltigkeits-Strategie“ fließen die zentralen Punkte in Lehre, Forschung und in den Hochschulbetrieb ein.

Im Entwicklungsteam des neuen Studienganges, das bereits seine Arbeit aufgenommen hat, finden sich internationale wie auch FH-eigene Expert*innen aus Forschung und Lehre aus den Bereichen des Nachhaltigkeitsmanagements und der Betriebswirtschaftslehre.

Erstmals biete die FH Burgenland 25 jungen Menschen am Studienstandort in Eisenstadt die Möglichkeit, zukunftsträchtige Kompetenzen zu erwerben und sich im Management nachhaltiger Unternehmensprozesse einzubringen. Zusätzlich zu den betriebswirtschaftlichen Inhalten mit globalem Fokus wurde für die Studierenden auch ein Nachhaltigkeits-Kompetenzbündel in Anlehnung an „21st century skills“ geschnürt. Vermittelt werden soll dort alles, was die Absolvent*innen später im Job brauchen, um weltoffen, faktenbasiert und selbstbewusst agieren zu können. Studierende werden den Transformationsprozess in Unternehmen anstoßen und begleiten und bekommen im Studium alle Skills dazu mit auf den Weg. Weiters sei geplant in Form von Case Studies internationale Gäste virtuell an den Campus einzuladen. Expertinnen und Experten aus Asien, Afrika oder Südamerika werden ihre Erfahrung rund um nachhaltiges Wirtschaften mit den Studierenden teilen.

Bachelorstudium – Internationales Wirtschaftsstudium mit globalem Fokus und Marketing-Schwerpunkt – 6 Semester – berufsermöglichend mit einem freien Tag unter der Woche – Akademischer Grad „Bachelor of Arts in Business“ – Studienort Campus Eisenstadt – Zugang: Matura, Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung, Vorbereitungslehrgang mit Zusatzqualifikationsprüfung. Mögliche Berufsfelder finden Absolventinnen und Absolventen in der Unternehmensberatung, im Marketingmanagement und Projektmanagement. Unterrichtssprache ist Englisch. Es fallen keine Studiengebühren an. Anmeldung für einen Studienstart im Herbst 2023 (vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ-Austria) unter www.fh-burgenland.at