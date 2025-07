Nachhaltigkeit im Kaffeeanbau – Julius Meinls Weg zu einem grüneren Morgen

Die Wiener Premium-Kaffeerösterei Julius Meinl unterstreicht mit der Veröffentlichung ihres fünften Nachhaltigkeitsberichts ihr umfassendes Engagement für verantwortungsvolles Wirtschaften.

Mit dem aktuellen Bericht dehnt Julius Meinl seine Nachhaltigkeitsaktivitäten erstmals auf alle 20 Märkte aus, in denen das Unternehmen tätig ist. Im Fokus steht dabei die firmeneigene „Nachhaltigkeitsagenda 2030“, die auf den drei Säulen Ursprung, Planet und Menschen basiert.

Julius Meinl Geschäftsführerin Christina Meinl mit Felipe Galo von der Kooperative Copracnil in Honduras © Julius Meinl

Besonders hervorzuheben ist dabei, dass Julius Meinl als eines der wenigen Unternehmen seiner Größenordnung einen an ESG-Kriterien geknüpften Finanzierungsvertrag abgeschlossen hat. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind dabei direkt an messbare Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolles Wirtschaften gebunden. Dies unterstreicht das klare Bekenntnis des Unternehmens, Nachhaltigkeit nicht nur zu kommunizieren, sondern aktiv zu leben.

Kaffeeplantage der Kooperative Copracnil © Julius Meinl

Transparenz entlang der Lieferkette

Im Zentrum der Maßnahmen steht die Responsibly Selected Coffee Initiative, mit der Julius Meinl sicherstellt, dass der verwendete Rohkaffee ausschließlich von Lieferanten stammt, deren Nachhaltigkeitsprogramme den Vorgaben des Coffee Sustainability Reference Code der Global Coffee Platform entsprechen. Im Jahr 2024 wurden bereits 71 % des Rohkaffees in den Produktionsstätten in Wien und Vicenza nach diesem Standard bezogen – ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem angestrebten Jahresziel von 60 %. Bis Jahresende soll eine vollständige Umstellung auf 100 % erfolgen.

Kaffeeproduzenten auf der Trocknungsterrasse der Kooperative Copracnilin Corquin, Copán/Honduras. © Julius Meinl

Zukunft gestalten mit dem Generations Programm

Mit dem Generations Programm unterstützt Julius Meinl gezielt Kaffeebauern in Kolumbien und Uganda beim Aufbau nachhaltiger Anbaumethoden und wirtschaftlicher Perspektiven. 2024 profitierten über 200 Landwirte von Schulungen in nachhaltiger Landwirtschaft, Bodengesundheit und Ertragssteigerung. Eine Ausweitung auf zwei weitere Länder ist bis 2026 geplant.

Nachhaltigkeit in drei Dimensionen gedacht

Die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens basiert auf drei klar definierten Dimensionen:

• Ursprung: Aufbau einer verantwortungsvollen, transparenten Lieferkette

• Planet: Reduktion des CO₂-Fußabdrucks – 2024 wurden Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Vergleich zu 2022 bereits um 5 % gesenkt

• Menschen: Förderung von Diversität und Gleichstellung – mit einem Frauenanteil von 40 % in Führungspositionen wurde ein wichtiges Etappenziel erreicht

Ein klares Bekenntnis zur ZukunftDie zahlreichen Maßnahmen und Erfolge sind Ausdruck einer Unternehmenskultur, die Nachhaltigkeit ganzheitlich denkt – vom Ursprung des Kaffees über Klimaschutz bis zur sozialen Verantwortung innerhalb des Unternehmens.CEO Marcel Löffler bringt es auf den Punkt: „Es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie Menschen Verantwortung für Nachhaltigkeit übernehmen und sie lokal vorantreiben. Genau das macht den Unterschied – so wird Nachhaltigkeit Teil des Alltags, nicht nur eine Strategie.“Mit diesem klaren Bekenntnis und ambitionierten Zielen zeigt Julius Meinl, dass unternehmerischer Erfolg und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können – heute und in Zukunft.