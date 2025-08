Nächste Pleite: Bekannte Shopping-Plattform insolvent

Die myWorld International AG, Betreiberin einer internationalen Shopping- und Cashback-Plattform, hat am Landesgericht Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt.

Das Unternehmen mit Sitz in Graz wurde 2012 gegründet und operiert weltweit über ein weitverzweigtes Netz von 47 ausländischen sowie einer österreichischen Tochtergesellschaft. Zum Geschäftsmodell gehören Umsatzbeteiligungen im Rahmen eines Cashback-Systems, der Verkauf sogenannter „Shopping Point Packs“ in zahlreichen Ländern sowie Service- und Verrechnungsleistungen an verbundene Unternehmen.

Zahlreiche Kleinanleger betroffen

Die myWorld International AG hat mehrere Aktionäre – darunter auch viele Kleinaktionäre, die im Rahmen ihrer Mitgliedschaft Aktien als Bonus erhalten haben. Sie könnten durch das Insolvenzverfahren ebenfalls betroffen sein.

Als Grund für die wirtschaftliche Schieflage nennt das Unternehmen einen massiven Umsatzrückgang, ausgelöst durch ein verändertes Konsumverhalten der Kunden. Die dadurch entstandenen Verluste konnten auch durch Kostensenkungen und die Suche nach Investoren nicht schnell genug kompensiert werden.

22 Millionen Schulden

Laut dem eingereichten Antrag stehen im Fall einer Liquidation Aktiva in Höhe von rund 15 Millionen Euro Verbindlichkeiten von etwa 22,7 Millionen Euro gegenüber. Zudem bestehen erhebliche Forderungen des Finanzamts. Von der Insolvenz sind derzeit rund 116 Mitarbeiter und etwa 2.049 Gläubiger betroffen.

Das Unternehmen bietet den Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von 24 Monaten nach Annahme und nach Rechtskraft der Bestätigung des Plans.

Hintergrund: Die myWorld-Gruppe war in der Vergangenheit wiederholt Gegenstand öffentlicher Diskussionen – unter anderem wegen ihrer Nähe zur inzwischen insolventen Lyoness-Gruppe. Inwieweit frühere Verbindungen und Unternehmensstrukturen Einfluss auf das aktuelle Verfahren haben, bleibt vorerst offen.