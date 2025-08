Neue Mega-Solar-Carports beim Eis-Greissler in Krumbach

Eis schlecken und gleichzeitig die Umwelt schützen? In der Eis-Greissler Erlebniswelt in der Buckligen Welt ist das jetzt Realität! Mit der Eröffnung einer riesigen Photovoltaik-Carportanlage in Krumbach zeigt das beliebte Ausflugsziel, wie cool Klimaschutz sein kann.

Insgesamt 126 überdachte Stellplätze bieten ab sofort nicht nur Schatten fürs Auto, sondern auch Strom aus der Sonne. Die neue Anlage erzeugt Ökostrom direkt vor Ort – sauber, leise und nachhaltig. Mit nunmehr 22 E-Ladepunkten setzt die Erlebniswelt ein kräftiges Zeichen in Richtung klimafreundlicher Mobilität. Eröffnung mit politischer Unterstützung: Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (2. v. l.)sowie den Eis-Greisslern Andrea und Georg Blcihberger © NLK Pfeiffer Prominente Unterstützung für das Energieprojekt

Feierlich eröffnet wurde die Anlage von Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf. Gemeinsam mit der Eigentümerfamilie Blochberger gab er den Startschuss für das Projekt mit dem klingenden Namen „Eis-Greissler Energie“. Für Pernkopf ist klar: „Solche Vorzeigeprojekte sind der Weg in eine unabhängige und nachhaltige Energiezukunft.“ Grüner Strom für Eisfans und E-AutosMit der PV-Carportanlage baut die Eis-Greissler Erlebniswelt ihr Engagement für Umweltschutz weiter aus. Besucherinnen und Besucher können sich künftig nicht nur über hausgemachtes Eis und Attraktionen freuen, sondern auch über das gute Gefühl, Teil eines nachhaltigen Konzepts zu sein.