Neuer Bonus: Auszahlung startet

Wien. In diesen Tagen startet die Auszahlung des neuen Kinderzuschusses für einkommensschwache Familien in Höhe von 60 Euro pro Monat und Kind. Nach Angaben der Regierung werden im ersten Monat für 232.365 Kinder rund 14 Mio. Euro ausbezahlt - er geht an Familien, in denen Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Ausgleichszulage bezogen wird bzw. an Alleinerziehende mit einem monatlichen Bruttoeinkommen unter 2.000 Euro sowie Sozialhilfeempfänger mit Kindern.

Überweisung erfolgt automatisch

Die Überweisung des Kinderzuschusses erfolgt automatisch bis Ende 2024, hieß es in einer Aussendung. Es ist dafür also kein Antrag nötig. Auf dem Konto der Bezieher scheinen die Überweisungen unter dem Betreff "Antiteuerung Kinderzuschuss" auf, angewiesen werden sie von der Buchhaltungsagentur des Bundes. Ausgenommen ist die Leistung für Sozialbeihilfebezieher, die durch die Länder erfolgt. Die Auszahlungen des Bundes erfolgen dabei zeitverzögert - im September für den Juli, im Oktober für den August etc, da der Anspruch jeweils neu geprüft wird.

Darüber hinaus erhalten Sozialhilfeempfänger (auch ohne Kinder) einen monatlichen Zuschuss von ebenfalls 60 Euro bis Ende 2023.