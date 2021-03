oe24.at verstärkt die Online-Chefredaktion

Lucia Muhr und Lukas Jozseffi ab 1. März stellvertretende Chefredakteure des Online-Portals der Mediengruppe ÖSTERREICH.

Wien. Das Online-Portal oe24.at baut mit 1. März die Chefredaktion aus: Neben Online-Chefredakteur Niki Fellner (35) verstärken Lucia Muhr(31) und Lukas Jozseffi (34) als stellvertretende Chefredakteure das Führungsteam des Online-Netzwerks der Mediengruppe ÖSTERREICH.

Lucia Muhr wird dabei für die operative Leitung der Online-Nachrichten-Redaktion, die weiterführende Vernetzung mit dem ÖSTERREICH-Newsroom sowie der Reichweiten-Steigerung des oe24-Netzwerks zuständig sein.

Lukas Jozseffi wird zusätzlich zu seinen Agenden als Head of Social Media ab 1. März auch die Leitung sowie den weiteren strategischen Ausbau von oe24plus verantworten und die Distribution von oe24 auf allen Kanälen (Social, Video, Newsletter) vorantreiben.

oe24.at-Chefredakteur Niki Fellner: "Ich freue mich ganz besonders, mit Lucia und Lukas zwei absolute Online-Profis zu meinen Stellvertretern zu machen, die bereits in den letzten Monaten und Jahren ganz entscheidend zum Erfolg von oe24.at beigetragen haben. Lucia hat im vergangenen Jahr maßgeblich die Weiterentwicklung unserer Seite verantwortet und ich bin überzeugt davon, dass wir mit ihr und ihrem Team viele weitere neue Reichweiten-Rekorde feiern werden. Lukas verdanken wir in den letzten Jahren den Erfolg von oe24 auf Facebook, Instagram, YouTube und Co. mit mehr als einer halben Million Fans und Followern der oe24-Social-Media-Kanäle. oe24plus entwickelt sich bereits drei Monate nach dem Start sensationell und Lukas wird hier gemeinsam mit dem gesamten Newsroom den nächsten Turbo zünden."

Lucia Muhr: "Unser Anspruch ist es, die oe24-User weiterhin schnell und aktuell zu informieren - und darüber hinaus einen Mehrwert zu bieten, der überzeugt. Durch die Vernetzung mit dem ÖSTERREICH-Newsroom können wir die Synergien der Live-Berichterstattung von oe24.TV und den exklusiven Hintergrundstories der ÖSTERREICH- Redaktion perfekt nutzen und unsere aktuelle Berichterstattung damit erweitern."

Lukas Jozseffi: "Mit oe24plus bieten wir bereits seit 3 Monaten ein exklusives Nachrichtenangebot das hervorragend von unseren LeserInnen angenommen wurde. Ab März werden wir dieses Angebot nochmals gewaltig ausbauen und mit eigens produzierten Inhalten und Formaten ein noch umfangreicheres Nachrichtenerlebnis der oe24-Multimediawelt bieten."