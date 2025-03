ÖRV: Andreas Sturmlechner wird neuer Generalsekretär

Mit 1. September 2025 löst Andreas Sturmlechner als neuer Generalsekretär des Österreichischen ReiseVerbands (ÖRV) Walter Säckl ab. Er war 20 Jahre im Amt. Sturmlechner wurde einstimmig zum Generalsekretär bestellt.

Andreas Sturmlechner blickt auf eine lange Karriere in der Reisebranche zurück. Nach seinem Marketingstudium war Sturmlechner zunächst als Reiseleiter und dann als Reisebüroassistent tätig, bevor er 1990 bei Ruefa Reisen Abteilungsleiter wurde. Bei der Europäischen Reiseversicherung war er drei Jahrzehnte tätig, zuerst im Vertrieb und Marketing, die letzten zehn Jahre war er als Chief Sales and Marketing Officer auch Teil des Vorstandes, die letzten 20 Jahre auch Geschäftsführer der TTC Training Center Unternehmensberatung GmbH.

„Mit Andreas Sturmlechner hat der ÖRV einen neuen Generalsekretär gefunden, der mit seiner umfassenden Expertise alle Anforderungen für diesen Job erfüllt. Ich bin überzeugt, dass ihn unsere Mitglieder mit offenen Armen aufnehmen werden“, so Eva Buzzi, ÖRV Präsidentin.

Gemeinsame ÜbergangsperiodeNach 20 Jahren im Amt tritt Walter Säckl seine Pension an und Andreas Sturmlechner übernimmt nach einer gemeinsamen Übergangsperiode ab 1.September. Es ist mir eine große Freude und Ehre, die Nachfolge von Dr. Walter Säckl als Generalsekretär des ÖRV antreten zu dürfen. Ich werde mich mit voller Kraft für den ÖRV und seine Mitglieder engagieren“, freut sich Sturmlechner.