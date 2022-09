Ab heute werden Klima- und Anti-Teuerungsbonus ausgezahlt.

Wien. Ab heute werden Klima- und Anti-Teuerungsbonus ausgezahlt. Erwachsene bekommen 500 Euro, Kinder 250. Wer eine aktuelle Kontonummer in FinanzOnline eingetragen hat oder Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt bezieht, bekommt das Geld automatisch auf sein Konto überwiesen. Personen, deren Daten nicht bekannt sind bzw. die kein Konto haben, erhalten den Bonus in Form von Sodexo-Gutscheinen, die per RSa-Brief zugestellt werden.

500-Euro-Bonus: ALLES zur Auszahlung

"Der russische Angriffskrieg und die pandemiebedingten Lieferengpässe haben zu einer lange nicht dagewesenen Teuerungsrate geführt", so das Bundeskanzleramt in einer Aussendung. Um die Auswirkungen abzufedern, hat die Bundesregierung Anfang Juni ein drittes Entlastungspaket mit einem Gesamtvolumen von über 28 Mrd. Euro bis 2026 geschnürt. Ab 1. September kommen daraus folgende Unterstützungen zur Auszahlung:

Klimabonus in Höhe von 500 Euro (250 Euro Klimabonus plus 250 Anti-Teuerungsbonus) für alle Erwachsenen (250 Euro für Kinder)

Teuerungsausgleich in Höhe von 300 Euro für Menschen mit geringem Einkommen (Mindestpensionistinnen und –pensionisten, Mindestsicherungsbezieherinnen und -bezieher, Arbeitslosengeldbezieherinnen und –bezieher, Studienbeihilfenbezieherinnen und -bezieher, etc.)

Direkthilfe für Pensionistinnen und Pensionisten in Höhe von bis zu 500 Euro (für Pensionen zwischen 1.200 und 1.800 Euro, darunter und darüber abgestuft)

"Unsere Hilfsmaßnahmen gegen die Teuerung wirken und werden nun Schritt für Schritt ausbezahlt. Die Folgen der Teuerung treffen viele Menschen sehr direkt in ihrem Alltag, deshalb sind Direktzahlungen der schnellste und beste Weg, um zu unterstützen. Mit 1. September beginnt die Auszahlung dieser weiteren Hilfsleistungen, schnell, unbürokratisch und direkt wirksam", sagt Bundeskanzler Nehammer in der BKA-Aussendung.

Vizekanzler Werner Kogler: "Wir erleben derzeit lange nicht dagewesene Teuerungsraten. Wir können die Inflation nicht wegzaubern, aber wirksam und gezielt gegensteuern. Jene, für die die steigenden Preise schwer zu tragen sind, werden mit schnellen Direkthilfen unterstützt: Bezieherinnen von niedrigen Pensionen, Mindestpensionistinnen, Studienbeihilfebezieher und Mindestsicherungsbezieherinnen. Aufgrund der hohen Inflationsraten haben wir auch den Klimabonus im Rahmen der ökosozialen Steuerreform aufgestockt: Ab September erhält jeder Erwachsene 500 Euro."

500-Euro-Bonus: So bekommen Sie Ihr Geld als Gutschein

1,2 Mio. Österreicher, deren Daten nicht bekannt sind bzw. die kein Konto haben, erhalten den Bonus in Form von Sodexo-Gutscheinen, die per RSa-Brief zugestellt werden. Ein Antrag ist nicht nötig. Die ersten persönlich adressierten RSa-Briefe mit den Sodexo-Gutscheinen kommen schon ab dem 7. September 2022 an.

© Facebook / Klimaschutzministerium

Die Sodexo-Gutscheine kommen in einer Stückelung zu jeweils 50 Euro und können ab sofort bei tausenden Akzeptanzpartnern aus allen Branchen in ganz Österreich eingelöst werden. Alle Einlösestellen finden sich auf klimabonus.gv.at.

Gewessler: Klimabonus ist "Herzstück der ökosozialen Steuerreform"

Der Klimabonus ist "das Herzstück der ökosozialen Steuerreform", wie Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) betont, und soll klimafreundliches Verhalten belohnen. Im Rahmen des sechs Mrd. Euro schweren Anti-Teuerungs-Pakets der Regierung wurde er für heuer von ursprünglich 100 bis 200 Euro je nach Wohnlage auf 250 Euro erhöht und weitere 250 Euro Inflationsabgeltung draufgepackt. Ursprünglich war die Regierung von einer Auszahlung von Klima- und Anti-Teuerungs-Bonus ab Anfang Oktober ausgegangen, dank schnellerer Vorarbeiten wird das Geld nun doch schon mit September überwiesen.