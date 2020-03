Schwarzer Montag an den Börsen: ATX stürzt 8 % ab

Ein massiver Kursrutsch wurde am Montagmorgen an der Wiener Börse verzeichnet. Der heimische Leitindex ATX stürzte in den ersten Handelsminuten um herbe 8,01 Prozent auf 2.406,18 Punkte ab. Für den morgendlichen Kursrutsch ist auch ein massiver Einbruch des Ölpreises verantwortlich.

Öl-Krieg

Das saudi-arabische Königreich hat nach dem Scheitern der Gespräche zwischen der OPEC und Russland über eine gemeinsame Förderbremse seine Produktion stark hochgefahren und Russland einen Preiskrieg erklärt. Der Ölpreis brach in der Nacht von Sonntag auf Montag um 30 Prozent ein - der größte Rückgang seit Jänner 1991 zu Beginn des ersten Golfkrieges.

Bereits im asiatischen Handel wurden aufgrund dessen herbe Verluste verzeichnet. Der Nikkei-225 in Tokio rutschte um mehr als fünf Prozent ab. Aber auch Futures auf die US-Indizes signalisierten zuletzt einen Einbruch. Der Terminkontrakt auf den Dow Jones deutete einen Kursrutsch von mehr 1.300 Punkten an.

Coronavirus

Ebenfalls im Zentrum des Markgeschehens bleibt das sich weiterhin auf die Wirtschaft auswirkende Coronavirus. Am Freitag hatten Experten bereits erste Schätzungen zu seinen Folgen für die Weltwirtschaft präsentiert: So soll sich in China das Wachstum im laufenden Quartal annähernd halbieren.

Mit Blick auf die Einzelwerte rutschten die Anteilsscheine des heimischen Öl- und Gasriesen OMV um 4,87 Prozent auf 32,81 Euro ab. Für die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) ging es um satte 9,85 Prozent hinunter auf 29,30 Euro.

Die Titel der beiden Bankenschwergewichte Erste Group und Raiffeisen Bank International (RBI) verzeichneten ebenfalls herbe Kursverluste. Erste Group brachen um 10,10 Prozent auf 24,02 Euro ein. Raiffeisen verloren sogar 11,27 Prozent auf 15,04 Euro.