Nächster Energieanbieter senkt die Strompreise

Die Burgenland Energie hat am Dienstag angekündigt, dass sie die Energiepreise für Bestands- und Neukunden wieder senken wird. Das Unternehmen könne "Vorteile aus unserer Beschaffung" an die Kunden weitergeben, teilte Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma in einer Aussendung mit. Bei der EnergieAllianz habe man einen entsprechenden Vorschlag eingebracht. Nach Abstimmung und Beschluss sollen Höhe der Senkung und Form der Umsetzung bekanntgegeben werden.

"Die Energiepreissenkung erfolgt im ersten Schritt für Strom und im zweiten Schritt, vor der Heizperiode, für Gas, um wiederum die Vorteile aus der Beschaffung direkt unseren Kunden weiterzugeben. Wir senken für alle Haushaltskunden, Klein- und Mittelbetriebe, Landwirte und Gemeinden", erläuterte Sharma. Seit dem Vorjahr habe die Burgenland Energie für Kunden Entlastungsmaßnahmen von bis zu 200 Mio. Euro umgesetzt.