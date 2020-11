Verstörende Szenen halt­loser Konsumgier einen Tag vor dem zweiten Lockdown.

Abstand, Vorsicht, Rücksicht in Zeiten der Pandemie? Nicht, wenn es ums Shoppen geht. Da scheinen in Österreich alle Hemmungen zu fallen. Die verstörenden Bilder meterlanger Schlangen vor Geschäften in Einkaufsstraßen und Shoppingzentren, sie wiederholten sich gestern.

Vor dem Ikea Wien Nord bildeten sich schon frühmorgens Warteschlangen, die Dutzende Meter lang waren.

Der Chef der Wiener Bierpartei, Marco Pogo, berichtet auf Instagram, dass „laut Augenzeugenberichten die Polizei den Einlass regelt“. Kommentar Pogos dazu: „Entweder die Kollegen (Anm.: Polizisten) haben das mit den ‚schwedischen Gardinen‘ nicht verstanden, oder wir haben als Gesellschaft versagt.“

Wie schon am Samstag wurden auch wieder vor und in einem ­Humanic-Geschäft auf der Wiener Mariahilfer Straße die ­Corona-Maßnahmen (fast) vergessen. Tausende begehrten Einlass, um die Rabatte einzuheimsen.

Der Lockdown kurz vor Start des Weihnachtsgeschäfts lässt viele Kunden jetzt schon Geschenke shoppen, da die Geschäfte erst knapp zwei Wochen vor Weihnachten wieder öffnen. Laut einer neuen Studie von Offerista Group Austria wollen zwei Drittel im stationären Handel ihre Geschenke jetzt kaufen.

Verlust

Der Handel ­lockte am letzten Shopping-Tag vor dem Lockdown bereits mit Weihnachts-Rabatten. Denn der November wäre der zweitstärkste Einkaufsmonat, fast ein Drittel des Jahresumsatzes wird erwirtschaftet. Wie die Wirtschaftskammer errechnet, geht dem Handel im Lockdown bis 6. Dezember eine Milliarde Euro flöten.