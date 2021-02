Bekannt wurde die Modemarke in der VOX-Show "Höhle der Löwen", dann stürzte sie in die Insolvenz. Jetzt lässt der Kitzbühler Millionär und Unternehmer Patrick Landrock das Label neu aufblühen.

Schon in der Corona-Krise bewies der bekannte Kitzbüheler-Investor Patrick Landrock Geschäftssinn. Jetzt übernimmt er mit seiner kitzVenture GmbH das bekannte deutsche Modelabel "VON FLOERKE" aus der Insolvenz und gründet die VON FLOERKE GmbH. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 durch die VOX TV-Show "Die Höhle der Löwen" - und dem Einstieg der Investoren: Frank Thelen, Judith Williams und Vural Öger - bekannt und feierte hierdurch mit dreistelligen Wachstumsraten, seinen Durchbruch.

Krisenerbrobter Unternehmer rettet Label

VON FLOERKE rund um den polarisierenden Bonner Unternehmer David Schirrmacher hatte sich ursprünglich auf den Vertrieb exklusiver Herrenbekleidung spezialisiert und erlitt nach einem Strategiewechsel eine aufsehenerregende Bruchlandung und schlitterte Ende 2019 in die Insolvenz. Der Kitzbüheler Millionär und schillernde Unternehmer Patrick Landrock, der insbesondere krisenerprobt ist, rettete im Rahmen eines Asset-Deals unter anderem die Marke aus der Insolvenz und gründete die neue VON FLOERKE GmbH.

Landrock: "Glaube an Marke und Konzept"

"Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, die Marke und weitere Assets aus der Insolvenz zu übernehmen und somit in das Beteiligungsportfolio der kitzVenture GmbH aufzunehmen. Ich glaube an die Marke und das Konzept, welches wir mit weiteren Marken aus unserem Portfolio ergänzen werden", freut sich Patrick Landrock. "Unser Ziel ist, im 2. Quartal 2021 die neue Kollektion auf den Markt zu bringen und auch durch weitere Zukäufe zu wachsen." Und weiter: "Bis zum Launch der neuen Kollektion werden wir in Verkaufsaktionen die alten Kollektionen nach und nach abverkaufen und Produkte aus dem Bereich Food & Drinks sowie Hygieneartikel anbieten".