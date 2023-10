Red Bull knackt die 11-Milliarden-Marke

Der Gewinn des Energy-Drink-Riesen stagnierte obwohl Umsatz um ein Viertel stieg. Aber neuer Verkaufsrekord bei Dosen und erstmals mehr als eine Milliarde für Sponsoring.

Red Bull hat im Vorjahr die Sponsorenaufwendungen um 36 Prozent auf über eine Milliarde Euro erhöht. Das hat zusammen mit Kosten für Produktion und Logistik dazu beigetragen, dass der Gewinn bei 1,7 Mrd. Euro stagnierte, obwohl der Umsatz um 24 Prozent zugelegt hat, zeigt laut Nachrichtenagentur Bloomberg der am Mittwoch veröffentlichte Geschäftsbericht. Es ist der erste Geschäftsbericht nach dem Tod von Firmengründer Dietrich Mateschitz vor einem knappen Jahr.

Im vergangenen Jahr wurden erstmals mehr als 11 Milliarden Dosen Red Bull verkauft. Der Umsatzanteil des US-Geschäfts sank dabei von 46 Prozent im Jahr 2021 auf 44 Prozent. Auf Europa entfielen 36 Prozent des Nettoumsatzes.

© GEPA Anfang des Jahres gab Swarovski ihre neue Liebe zu Mark Mateschitz bekannt. ×

Mateschitz' Sohn Mark erbte den 49-Prozent-Anteil an dem Konzern mit Hauptsitz in Fuschl am See bei Salzburg und wurde dadurch zum reichsten Millennial Europas. Er ist mit Kristall-Erbin Victoria Swarovski liiert.