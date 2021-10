A1 Telekom Austria konnte Gewinn stark steigern

Unternehmen verzeichnet steigende Serviceumsätze in allen Märkten; Ausblick angehoben.

Die teilstaatliche A1 Telekom Austria Group berichtet von einem "starken" dritten Quartal 2021 und hat den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Umsatzerlöse stiegen im Jahresvergleich um 5,5 Prozent, die Service-Umsätze wuchsen um 6,2 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen stieg um 8,4 Prozent. Das Nettoergebnis des dritten Quartals lag bei 181 Mio. Euro und damit deutlich über dem Vorjahr.

Roaming noch nicht auf Vor-Pandemie-Niveau

„Wir haben auch das dritte Quartal 2021 mit einer weiteren starken Performance abgeschlossen, die sich mit steigenden Serviceumsätzen in allen Segmenten zeigte. Die soliden Trends der Vorquartale setzten sich fort, die Roaming-Umsätze kehrten durch vermehrte Reisetätigkeiten langsam zurück, lagen aber gleichzeitig deutlich unter dem Niveau vor Covid", so Konzernchef Thomas Arnoldner (Bild).

Jahresprognose angehoben

Aufgrund der starken operativen Trends, hebt das börsenotierte Wiener Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr 2021 an und erwartet nun ein Wachstum des Konzernumsatzes von drei bis vier Prozent. Die Zahl der Mobilfunkkunden stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5,2 Prozent aufgrund der hohen Nachfrage nach Wifi-Routern, mehr Vertragskunden und mehr M2M Kunden. Die Festnetz-RGUs blieben im Jahresvergleich stabil, rechnete COO und Vorstand Alejandro Plater am Dienstagabend in einer Aussendung vor.