Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.200 aktien down -1.32% Andritz AG 60.30 aktien down -0.74% BAWAG Group AG 111.50 aktien up +1.36% CA Immobilien Anlagen AG 23.920 aktien up +2.22% CPI Europe AG 17.830 aktien up +0.79% DO & CO Aktiengesellschaft 225.00 aktien up +1.35% EVN AG 23.900 aktien down -0.21% Erste Group Bank AG 85.00 aktien up +1.74% Lenzing AG 25.100 aktien up +1.41% OMV AG 44.080 aktien down -0.18% Oesterreichische Post AG 29.850 aktien down -0.17% PORR AG 31.200 aktien up +4.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.300 aktien up +3.84% SBO AG 26.850 aktien up +0.94% STRABAG SE 85.50 aktien up +3.26% UNIQA Insurance Group AG 13.200 aktien down -0.75% VERBUND AG Kat. A 63.15 aktien down -0.79% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.200 aktien up +0.52% Wienerberger AG 27.300 aktien up +1.87% voestalpine AG 32.920 aktien up +2.05%
  1. oe24.at
  2. Business
Österreichischer Reisepass gewinnt KSÖ-Sicherheitspreis 2025
© OeSD

Digitale Sicherheit

Österreichischer Reisepass gewinnt KSÖ-Sicherheitspreis 2025

13.10.25, 13:58
Teilen

Der neue Österreichische Reisepass hat einen weiteren bedeutenden Erfolg erzielt: Er wurde vom Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) mit dem gleichnamigen Sicherheitspreis in der Kategorie "Preis für besondere Leistungen um digitale Sicherheit" ausgezeichnet.

Grund für die Auszeichnung: Ein eigens von der Österreichischen Staatsdruckerei entwickeltes Sicherheitsmerkmal schützt den Reisepass nicht nur digital und analog, sondern bietet schon heute effektiven Schutz vor möglichen zukünftigen Risiken durch Quantencomputer. "Wir sind stolz darauf, dass unser Reisepass diese Auszeichnung erhalten hat", zeigt sich Helmut Lackner, Generaldirektor der Österreichischen Staatsdruckerei (OeSD) erfreut. 

Reisepass seit Ende 2023 mit komplett neuem Design
Der neue österreichische Reisepass präsentiert sich seit seiner Einführung im Dezember 2023 in einem völlig überarbeiteten Design und mit neuen, hochmodernen Sicherheitsmerkmalen. “Wir haben beim neuen Reisepass auf die neuesten Technologien und Entwicklungen im Bereich der Sicherheitstechnik gesetzt. Das wichtigste Reisedokument der Österreicherinnen und Österreicher muss nicht nur jetzt sicher sein, sondern es auch in Zukunft bleiben", führt Lackner aus.

Mit Smartphone-App zum Dokumentenexperten
Ein wichtiger Bestandteil des neuen Reisepasses ist der eigens entwickelte personalisierte QR-Code, der im neuen Reisepass enthalten ist. "Unser QR-Code ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von hochsicheren Ausweisdokumenten", sagt Lackner. Mithilfe der kostenlos verfügbaren Begleit-App „CHECK-AT“ für iOS und Android kann der QR-Code im Reisepass einfach und sicher überprüft werden. Der digital signierte QR-Code enthält dieselben persönlichen Identitätsdaten wie auch das physische Dokument. Auf diese Weise bietet der QR-Code eine weitere Sicherheitshürde für Fälscher. Beim Prüfen des QR-Codes führt die CHECK-AT App den Nutzer per Anleitung durch ausgewählte Sicherheitsmerkmale. So können auch Laien mit Hilfe der Anleitung die wichtigsten Sicherheitsmerkmale des neuen österreichischen Reisepasses überprüfen – in wenigen Sekunden und ohne besondere Vorkenntnisse. So werden die Bürgerinnen und Bürger per Knopfdruck zu Dokumentenexperten. Die CHECK-AT App wurde von der OeSD-Tochter „youniqx Identity“ entwickelt und unterstützt bei der Einschätzung, ob ein echtes Dokument vorliegt.

Cybersecurity: Reisepass mit OeSD QR-Code - gerüstet für die Zukunft. 

Cybersecurity: Reisepass mit OeSD QR-Code - gerüstet für die Zukunft. 

© Scheiblecker

Quantensicher durch OeSD-Technologie „made in Austria“
Zusätzlich dazu ist der OeSD QR-Code auch „quantensicher“ und damit bestens für die Zukunft gerüstet. „Ein Teil unserer Aufgabe besteht in der ständigen Analyse von Entwicklungen im Bereich Cybersecurity und Kryptographie. Wir beobachten schon jetzt mögliche Zukunftsfelder, wie eben zum Beispiel Quantencomputer. Daher setzen wir bewusst schon frühzeitig auf sichere Lösungen und Expertise in diesen wichtigen Bereichen“, führt Lackner aus.

KSÖ-Sicherheitspreis zeichnet besondere Projekte ausDer KSÖ-Sicherheitspreis 2025 wird jährlich vom Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) verliehen, um herausragende Leistungen und Kooperationen im Bereich der Sicherheit zu würdigen. Die Preise wurden am 7. Oktober 2025 in Innsbruck verliehen und sind eine wichtige Anerkennung für die Arbeit von Organisationen und Unternehmen im Bereich der Sicherheit für Österreich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden