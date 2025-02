Österreichs beliebteste Marken sind gekürt

Welche Marken haben uns 2024 besonders fasziniert, welche empfehlen wir uneingeschränkt weiter und mit welchen fühlen wir uns auf einer emotionalen Ebene verbunden? Die Antworten liefert das Marketagent BRAND.Diamonds Ranking.

Ein Jahr lang wurden die Österreicherinnen und Österreicher via App Tool nach den besten und beliebtesten Marken des Landes gefragt. Herausgekommen sind mehr als 230.000 Bewertungen von 1.266 Brands aus allen Branchen - von Lebensmitteln über den digitalen Bereich bis hin zu Non-Profit-Organisationen ist alles dabei –. Bewertet wurden Vertrauen, Sympathie, Bekanntheit, Anziehungskraft, Emotionalität, Innovation etc. bewertet.

Österreicher fühlen sich mit diesen Marken verbunden

Die digitale Welt ist uns zweifelsohne nahe gerückt und hat unser Leben grundlegend verändert. Das spiegelt sich auch in der Markenwahrnehmung wider. Digitale Anbieter genießen eine besonders hohe emotionale Bindung: Der Instant Messaging Dienst WhatsApp (81%) und Internet-Riese Google (79%) belegen zwei der drei Spitzenplätze in puncto Markenverbundenheit. Doch auch österreichische Unternehmen behaupten sich in diesem Ranking: Die Lebensmittelhändler Hofer (73%) und Spar (71%) sowie der Traditions-Süßwarenhersteller Manner (71%) zählen zu den Top-5 Marken, mit denen sich die Österreicher besonders eng verbunden fühlen.



Vertraute Klassiker treffen mitten ins Herz

In puncto Attraktivität lassen der Auswertung zufolge zwei österreichische Süßigkeitenspezialisten die Herzen der Österreicher höherschlagen: Manner (85%) und Eskimo (83%) führen das Ranking der Brands mit der stärksten Anziehungskraft an. Den dritten Platz am Stockerl sichert sich Google (82%) gefolgt von dm (81,7 %). Mit Soletti (81%) schafft es eine weitere heimische Traditionsmarke unter die Top-5 und unterstreiche, so Thomas Schwabl, die starke emotionale Bindung der Österreicher an vertraute heimische Marken.

Automarken-Ranking der Österreicher

Emotionales Branding ist wichtig, um die Verbraucher dauerhaft an die eigene Marke zu binden. "Die Automobilbranche ist hier ein Vorzeigebeispiel. Während man sich durch Produkteigenschaften nur noch schwer absetzen kann, wird das Markenimage immer wichtiger. Deshalb setzen Automobilhersteller schon seit einigen Jahren verstärkt auf das Schaffen von Erlebniswelten und das Auslösen von Gefühlen in Zusammenhang mit ihren Marken", erläuterte der Geschäftsführer von Marketagent.

Den Marken des VW-Konzerns scheint dies besonders gut zu gelingen. Mit VW (53%), Audi (52%), Škoda (40%) und Porsche (39%) liegen die Spitzenplätze des Brand.Diamonds Automarken-Rankings in Sachen Emotionalität fest in der Hand des deutschen Automobilherstellers. BMW komplettiert mit 37 Prozent Zustimmung die Top-5.

Preisbewusstsein und Nachhaltigkeit im Trend

Marken durchlaufen im Laufe der Zeit verschiedene Entwicklungsphasen – ein Prozess, der in den Brand.Diamonds mit den vier Jahreszeiten symbolisiert werden soll. Marken im "Frühling" stehen für Wachstum und Aufschwung, und aktuell dominieren hier vor allem preisbewusste Anbieterinnen und Arbeiter. Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten sei das wenig überraschend, betonte Schwabl. An der Spitze steht Lidl (35%), gefolgt vom Mobilfunker HoT (32%). Spar veggie (32%), die vegetarische Eigenmarke der heimischen Supermarktkette, komplettiert die Top-3 und spiegle zugleich einen weiteren zentralen Trend wider: Nachhaltigkeit. Mit dm Bio (31%), dem Gentechnikfrei-Gütesiegel (31%) und Spar Naturpur (29%) finden sich noch drei weitere umweltbewusste Marken unter den Top-10.