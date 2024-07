Pannen-Chaos: Jetzt müssen 2600 Boeing-Maschinen überprüft werden

Die US-Flugaufsichtsbehörde ordnet Inspektionen bei über 2600 Boeing-737-Maschinen an.

Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hat eine weitreichende Inspektion von Sauerstoffmasken in mehr als 2600 Boeing-737-Flugzeugen angeordnet. Diese Maßnahme folgt auf Berichte über mögliche Probleme bei der Sauerstoffversorgung im Notfall.

Nächste Boeing-Panne: Inspektionen bei über 2600 Maschinen angeordnet

USA. Die FAA (Federal Aviation Administration) hat aufgrund von Hinweisen auf mögliche Verrutschungen der Sauerstoffmasken Inspektionen in über 2600 Boeing-737-Maschinen angeordnet. Fluggesellschaften müssen innerhalb von 120 bis 150 Tagen überprüfen, ob die Sauerstoffgeneratoren korrekt angebracht sind. Die FAA teilte diese Entscheidung am Montag mit. Seit Monaten steht Boeing in den USA wegen Vorwürfen zu Mängeln an der Sicherheit seiner Flugzeuge unter starkem Druck.

Inspektionen in verschiedenen Modellen

Die FAA ist besorgt, dass die Sauerstoffmasken in Boeing-737-Maschinen im Notfall nicht ordnungsgemäß funktionieren könnten. Deshalb hat die Behörde Inspektionen in insgesamt 2612 Maschinen der Typen 737-8, 737-9, 737-8200, 737-700, 737-800 und 737-900ER angeordnet. Betroffen sind somit sowohl ältere als auch neuere Modelle.

Die Sauerstoffgeneratoren sind über Schläuche mit den Sauerstoffmasken verbunden, die bei einem plötzlichen Druckabfall in der Kabine aus der Decke über den Passagiersitzen fallen. Diese Generatoren sowie die Masken sind in sogenannten PSUs (Passenger Service Units) unterhalb der Gepäckfächer eingebaut. Diese Einheiten enthalten auch Belüftung, Lampen und Lautsprecher.

Hinweise auf verrutschte Sauerstoffgeneratoren

Die FAA hat Hinweise erhalten, dass die Sauerstoffgeneratoren in einigen Maschinen möglicherweise verrutscht sind, was auf eine mangelhafte Aufhängung zurückzuführen ist. Die Behörde wies die Fluggesellschaften an, die Generatoren zu überprüfen und, falls nötig, korrekt anzubringen. Ein vorläufiges Flugverbot für die betroffenen Maschinen wurde jedoch nicht verhängt. Boeing hat sich bisher nicht zu diesen möglichen Problemen geäußert.

Technische Pannen bei Boeing seit Jahresbeginn

Seit Anfang des Jahres haben mehrere technische Probleme bei Boeing-Flugzeugen für Verunsicherung gesorgt. Ein besonders aufsehenerregender Vorfall ereignete sich im Januar, als einer 737 MAX 9 der Alaska Airlines während des Fluges eine Kabinentürabdeckung abfiel und die Maschine notlanden musste. In der Folge begrenzte die FAA die Produktion der 737 MAX auf 38 Maschinen pro Monat, was dem Produktionsniveau von 2023 entspricht.